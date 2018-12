Polona Klemenčič prvič na zasledovalno tekmo, prvenec Norvežanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka ženske šprinterske preizkušnje svetovnega biatlonskega pokala v Novem mestu na Češkem je Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland. Najboljša Slovenka na 7,5-kilometrski preizkušnji je bila Polona Klemenčič, ki je zasedla 55. mesto in se prvič v karieri uvrstila na zasledovalno tekmo.

Tretji šprint letošnje sezone za dekleta se je začel v pravem snežnem metežu, ki pa je kmalu popustil, a nekatere tekmovalke z začetka štartne liste so imele težje pogoje od konkurentk. Na koncu je z najboljšo predstavo v karieri in z vsemi pokritimi tarčami prvič v življenju zmagala Norvežanka Marte Olsbu Roeisland, ki je preprečila domače slavje Pauline Fialkove.

Veličastna vrnitev Dahlmeierjeve

Čehinja, tretja na Pokljuki, je zaostala 6,2 sekund. Najprej je nekaj časa vodila, nato je bila dolgo druga, na koncu pa je povratnica na tekme svetovnega pokala, olimpijska prvakinja, Nemka Laura Dahlmeier s številko 84 kljub enemu zgrešenemu strelu osvojila drugo mesto z zaostankom 4,5 sekund. Fialkova je bila tako znova tretja.

Klemenčičeva do uspeha kariere

Najboljša od neizkušene slovenske trojice je bila tokrat 21-letna Polona Klemenčič. Po brezhibnem prvem strelskem nastopu je v drugo zgrešila en strel, na koncu pa je bilo to dovolj za najboljši rezultat v svetovnem pokalu. Z dvema minutama zaostanka za zmagovalko je osvojila 55. mesto in se prvič prebila na zasledovalno tekmo.

Pojetova in Einfaltova nenatančni

Urška Poje je zgrešila dvakrat in zaostala tri minute, to pa je bilo danes dovolj za 83. mesto, kar pomeni, da je že zaključila z nastopi na Češkem. Povsem se je nastop ponesrečil nekdanji tekačici na smučeh, Lei Einfalt, ki je skupno zgrešila sedem strelov in je osvojila 95. mesto.

Zatajili tudi vodilni tekmovalki v svetovnem pokalu

Tekma se ni posrečila najboljšima v letošnji sezoni. Italijanka Dorothea Wierer, vodilna v skupnem seštevku, je na vsakem strelskem postanku zgrešila po enkrat in je osvojila sedmo mesto, še mnogo slabše pa se je odrezala Finka Kaisa Mäkäräinen, ki je v prvo zgrešila en, v drugo pa kar štiri strele in je končala na 58. mestu.

Jutri bosta na sporedu moška in ženska zasledovalna preizkušnja z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom in Polono Klemenčič.

Nove mesto, šprint (ženske):

