Spremeniti tok

Moški skakalci se v tej sezoni na ekipnih tekmah niso proslavili. Četrto mesto v Zakopanah in dvakrat šesto je bera v svetovnem pokalu. Na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici so bili naši orli prekratki za uvrstitev na oder za zmagovalce in tekmovanje končali na četrtem mestu. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je slovenska zasedba prišla do petega mesta.

Danes je tako napočil čas, da popravijo vtis, spremenijo tok in se četverica Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga Jelar in Domen Prevc zavihtijo na zmagovalni oder. Ker skoki niso na pravi ravni, glavni trener Robert Hrgota v moštvo ni uvrstil našega najboljšega v svetovnem pokalu Anžeta Laniška.

"Začel bo Bor. Želel sem si, da začnemo udarno. V Oberstdorfu smo imeli s prvim skokom težave in je potem tudi psihološko težje. Mislim, da bo Bor s svojim skokom odprl na visoki ravni. Potem za njim bo nastopil Peter, ki je stabilen. Tretji bo Žiga, zadnji pa Domen," je Hrgota razložil, zakaj se je odločil za takšen vrstni red.

In kaj bo dejal fantom pred odhodom na Letalnico bratov Gorišek? "Kot včeraj, napadati. Manjkajo nam še vrhunski skoki na ekipni tekmi. Želim si osem vrhunskih skokov. Če bo dovolj za zmagovalni oder, bomo videli. Verjamem, da bomo na stopničkah, če jim to uspe," je odgovoril prvi mož stroke.

Na Letalnici bratov Gorišek se tako obeta razburljiva tekma, saj so na stopničke ob naši reprezentanci sposobne skočiti še Nemčija, Norveška, Poljska, Avstrija in Japonska. Zna pa se zgoditi, da bodo svojo vlogo odigrale tudi vetrovne razmere, saj je po napovedi sodeč predviden močnejši veter.

Planica, ekipna tekma, 1. serija