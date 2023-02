Pestra skakalna sobota: kot prve po ekipna odličja skakalke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarske skakalke ob 12.15 čaka druga tekma nordijskega prvenstva v Planici, kjer je jutro zaznamoval dež. Na srednji skakalnici se bodo pomerile na ekipni tekmi. Slovenske barve bodo branile Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič. Ob 17. uri sledi še posamična tekma skakalcev, na kateri imajo Slovenci visoke apetite.

Na ekipno tekmo je prijavljenih deset ekip, slovenska bo nastopila kot sedma. V prvi skupini bo nastopila Maja Vtič, v drugi Ema Klinec, v tretji Nika Prevc, kot četrta pa Nika Križnar.

Slovenska zasedba se ukvarja s številnimi težavami, pred prvenstvom je zaradi gripe obležala Križnarjeva, a stisnila zobe in bila na posamični tekmi na srednji skakalnici na 11. mestu najvišje uvrščena Slovenka. Ob doskoku v sredinih kvalifikacijah pa se je poškodovala Klinčeva. Znova ima težave s kolenom, ki ga ne more v celoti iztegniti in skrčiti, tako da ima fizioterapevtska služba ogromno dela.

Naslov iz Oberstdorfa branijo Avstrijke, srebro Slovenke, bron pa Norvežanke.

V nedeljo se bodo skakalke pomerile še na zadnji preizkušnji na srednji napravi, in sicer na mešani ekipni tekmi.

Ekipna tekma, srednja skakalnica (ž):

Preberite še: