Osamljeni jezdec čaka

Pretekli konec tedna je bil za slovensko žensko skakanje uspešen, zgodovinski. Pri fantih medtem še vedno čakajo, da bo kdo našel priključek osamljenemu jezdecu Anžetu Lanišku. Peter Prevc že lep čas kaže nastavke, vendar želenega izplena še ni. Lepa priložnost, da se slovenskim orlom odprejo obzorja, bo prihodnji teden, ko prihaja na vrsto Willingen z nekoliko večjo napravo. Kot so v naši reprezentanci pred časom napovedali, se bo na to prizorišče vrnil Timi Zajc.

V soboto so slovenski ljubitelji skokov pozdravili zgodovinsko ekipno zmago deklet, ki so na domačih tleh na Ljubnem gladko odpravila tekmice in se povzpele na najvišjo stopničko odra za zmagovalke. Temelji za morebitno medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu konec februarja v Oberstdorfu so tako postavljeni. Izbranke Zorana Zupančiča so namreč pokazale, da bi lahko skočile do ekipnega odličja, a morajo v naslednjem mesecu zadržati formo.

Sodeč po videnem bi lahko potihoma računali tudi na posamično medaljo, saj so tri slovenska dekleta sposobna skočiti na oder za zmagovalke. Ema Klinec se je v nedeljo celo spogledovala s krstno zmago, ki jo je v drugi seriji za las zgrešila. A je prišla do drugega mesta, ki ga na Ljubnem še ni okusila. Po vseh težavah, ki jih je imela, bo to zagotovo vplivalo na dvig njene samozavesti pred nadaljevanjem sezone, potem ko je prvo tekmo zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus morala izpustiti.

Križnarjeva bo morala izpiliti doskok

Nika Križnar je sicer v dobri formi, a se ji je poznalo, da ji je poškodba gležnja pustila posledice. Pri doskoku namreč, kjer je izgubljala veliko točk. Če bo želela tudi sama skočiti do medalje na svetovnem prvenstvu ali na stopničke na naslednjih prizoriščih svetovnega pokala, bo morala ta del izboljšati. Tretja slovenska skakalka, ki kaže znake dobre forme, je povratnica po poškodbi in rehabilitaciji kolena Urša Bogataj.

Ema Klinec je bila v nedeljo streljaj od zmage. Foto: SloSki

Pri fantih se razmerje sil oziroma celostna slika ni spremenila. Anže Lanišek je še vedno paradni konj slovenske moške reprezentance, ki je imela težave pred odhodom na Finsko, saj je imela v svojih vrstah na koronavirus pozitivnega Ceneta Prevca, skakalci pa prav tako niso mogli opraviti nobenega treninga. In ker so v petek zaradi premočnega vetra v Lahtiju odpadli trening skoka in kvalifikacije, so imeli slovenski orli nekaj krča, da so spet prišli do skakalnih občutkov.

Peter Prevc pokazal znake prebujenja

Sobotna ekipna tekma je bila za pozabo, saj je slovenski četverček zasedel skromno šesto mesto. Lanišek je nato na posamični tekmi skočil na sedmo mesto in z drugim skokom dal vedeti, da nadaljuje konstantne predstave, s katerimi je blizu tistim najboljšim. A je še vedno osamljeni jezdec in čaka na pomočnike v boju z močnimi nacijami.

Peter Prevc nakazal, da bi se lahko kmalu obrnilo v želeno smer. Foto: Vid Ponikvar

Znake prebujenja je nakazal Peter Prevc, ki nikakor ne more sestaviti prave tekme, da bi potešil svoja pričakovanja. Jasno je, da bi mu dobro, konstantno skakanje na enem prizorišču odprlo obzorja in bi lahko pogledal tudi proti elitni deseterici ali še kaj višje. Za enkrat še ni našel pravega ključa od teh vrat, lahko pa bi se spremenilo že na naslednji postojanki v Willingenu, kjer je bil v preteklosti že osemkrat med najboljšimi desetimi – stopil je tudi že vse stopničke odra za zmagovalce.

Napovedana vrnitev Timija Zajca

Zato pa pričakovanega napredka ni naredil njegov brat Domen Prevc, ki je v Zakopanah teden prej nakazal, da so stvari z osmim mestom začele pluti v pravo smer. V Lahtiju se ni znašel, zato pa bo imel na večji nemški napravi spet priložnost, da dvigne raven skakanja. Iz primeža se je očitno izvil Bor Pavlovčič, ki je imel januarja obilico težav pri iskanju pravih skokov. Tilen Bartol in Žiga Jelar sta tako kot Domen na prejšnji postojanki v Zakopanah nakazala, da bi lahko prišli svetlejši časi, na Finskem pa spet imela obilico preglavic

Anže Lanišek je bil spet tisti slovenski skakalec, ki se je najbolj približal osrednjim junakom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bodo pa moški skoki ta konec tedna v Willingenu spet pozdravili Timija Zajca, ki je bil na domačem svetovnem prvenstvu v poletih Planici kaznovan zaradi zapisa na družbenem omrežju. Vse od takrat ni bil del ekipe za svetovni pokal, doma pa pilil formo, da bi dobil tiste prave občutke, ki jih želi. Njegova forma v tej sezoni ni bila takšna, kot si je želel. Morda mu je ta čas koristil, da je v glavi sestavil mozaik, na skakalnici pa našel skoke, s katerimi bi lahko dal slovenski ekipi dodano vrednost.