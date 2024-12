Slovaška alpska smučarka Petra Vlhova, slalomska olimpijska prvakinja iz Pekinga, se decembra še ne bo vrnila na tekmovanja svetovnega pokala, kot je sprva načrtovala. Njen trener Mauro Pini je danes razkril, da po operaciji še vedno čuti nelagodje in še ne more popolnoma obremenjevati noge, poročajo agencije.

Devetindvajsetletna Vlhova se je poškodovala 20. januarja na domačem veleslalomu v Jasni. Februarja je prestala operacijo sprednje križne vezi in meniskusa, pol leta kasneje pa se je med rehabilitacijo pojavila težava z bolečim hrustancem v kolenu.

Slovakinja za zdaj še ne more v celoti obremeniti noge, sredi januarja pa naj bi opravila še en zdravniški pregled, piše poljska agencija PAP.

Foto: Guliverimage

"Ne gre vse po pričakovanjih in to ni najbolj srečen čas za Petro. Pričakujem, da bomo do konca decembra natančneje vedeli, kdaj bo lahko dosegla polno obremenitev in se vrnila na smuči," je dejal član njene ekipe Pini.

Vlhova je zmagala na 31 tekmah svetovnega pokala, od tega na 28 v slalomu. V sezoni 2020/21 je osvojila tudi skupni seštevek svetovnega pokala.

