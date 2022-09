Odličen obet za slovenske skakalke in skakalce

Z uradnim treningom in kvalifikacijami so najprej opravile skakalke. Prvič v tem poletju se je karavani pridružila novopečena državna prvakinja Ema Klinec, ki je takoj zablestela z zmago v kvalifikacijski seriji. S 132 metri in 119,3 točke je ugnala zmagovalko poletne velike nagrade Uršo Bogataj, ki je skočila 126,5 metra in zbrala 118,4 točke, tretja je bila Japonka Juka Seto s 130 metri in 115,4 točke.

Taja Bodlaj je zasedla 15. mesto s 112 metri in 83,1 točke, Nika Prevc je zasedla 18. mesto s 108 metri, Katra Komar in Maja Vtič pa sta končali na 23. in 24. mestu s 106 in 103 metri.

Ema Klinec je takoj zablestela z zmago v kvalifikacijski seriji. Foto: Vid Ponikvar

Po nastopu skakalk so se na skakalnico odpravili še skakalci. Anže Lanišek je ponovil uspeh Eme Klinec in dobil kvalifikacije s 137 metri ter 141,3 točke pred Italijanom Giovannijem Bresadolo, ki je skočil 138 metrov, zbral pa je 140,7 točke, tretji je bil skorajšnji zmagovalec sezone, Poljak Dawid Kubacki, s 136 metri in 139,0 točke. Timi Zajc je bil sedmi s 132 metri in 135,5 točke, Peter Prevc 28. s 128,5 metra in 120,6 točke, debitant Rok Masle je zasedel 31. mesto s 126 metri in 119,8 točke, Domen Prevc in Lovro Kos sta si razdelila 33. mesto s 127,5 oz. 125 metri ter 119,1 točke.

V Klingenthalu bo jutri na sporedu tekma mešanih ekip ob 16.10, v nedeljo pa bodo za zadnje točke poletja najprej tekmovale skakalke ob 12.30, nato pa ob 16.10 še skakalci.

