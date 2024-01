V živo: v kvalifikacijah neprepričljiva Nika Prevc napada skupno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skakalke na prvi dan v letu tekmujejo še na drugi tekmi novoletne turneje dveh večerov. Pravkar poteka posamična tekma, na katero se je uvrstilo vseh šest Slovenk. Vodilna na miniturneji Nika Prevc je bila šele 35., najvišje od Slovenk je na tretjem mestu končala Nika Križnar. Kvalifikacije so pripadle Alexandrii Loutitt.

Oberstdorf, turneja dveh večerov, tekma (Ž):

Veselje slovenskega tabora po sobotni zmagi mlade Nike Prevc v Garmischu. Foto: Guliverimage Osemnajstletna Nika Prevc je v Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je začela polovična novoletna turneja svetovnega pokala smučarskih skakalk, t. i. two nights tour, zmagala z ženskim rekordom skakalnice (133 metrov). Pred drugo polovico te miniturneje ima skoraj 13 točk prednosti pred Norvežanko Eirin Mario Kvandal in ima tako velike možnosti, da postane prva zmagovalka tega novega tekmovanja. Nika je bila najuspešnejša že na nedeljskem treningu, v prvi seriji je skočila 111 metrov, v drugi pa kar 128,5 metra in bila tako najdaljša med vsemi.

V kvalifikacijah ji ni šlo po željah, po ponesrečenem skoku je zmogla zgolj 99,5 metra, kar je zadostovalo za 35. mesto.

V kvalifikacijah se je najbolje znašla svetovna prvakinja z velike skakalnice Alexandria Loutitt (124 metrov), ki je za osem točk prehitela vodilno v svetovnem pokalu Josephine Pagnier in za 8,4 Niko Križnar (117,5). Četrta je bila povratnica Eva Pinkelnig, peta pa Ema Klinec (116).

Na tekmo so skočile tudi preostale tri slovenske tekmovalke. Katra Komar (108) je bila 25., Ajda Košnjek (105) 32., Taja Bodlaj (102,5) pa je tekmo ujela s 37. mestom.

Sredi tedna bodo skakale v Beljaku

Skakalke se bodo po današnji tekmi preselile v Avstrijo, kjer jih v sredo in četrtek v Beljaku čakata dve posamični tekmi, nato sledi selitev v Azijo.

Oberstdorf, turneja dveh večerov, kvalifikacije (Ž):