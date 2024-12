Zdaj gre zares

Zadnji zmagovalec Japonec Rjoju Kobajaši ta čas še ni v formi, prvi favorit je najboljši to zimo Nemec Pius Paschke, ki mu bodo načrte skušali prekrižati avstrijski tekmeci. V slovenskem taboru upajo, da bi bila lahko prav novoletna turneja tako kot lani točka preloma. Slovenci so lani na prvi zmagovalni oder čakali do novega leta, ko je Lanišek zmagal v Garmisch-Partenkirchnu, nato pa so do konca sezone nanizali 15 uvrstitev na stopničke.

Do zdaj sta to prestižno lovoriko med Slovenci osvojila le Peter Prevc in Primož Peterka, letos se v boj podaja tudi pet Slovencev. Poleg najboljših dveh to zimo, Anžeta Laniška in Timija Zajca, bodo slovenske barve branili še Lovro Kos, Domen Prevc in Žiga Jelar. Kljub težavam v prvem delu sezone je Lanišek ostal optimističen. "Moja pričakovanja se niso spremenila. Vsi dobro vemo, kaj si želimo: uloviti zlatega orla. Če ga bom osvojil, super, če ne, tudi prav. Na vsaki tekmi se bom potrudil po najboljših močeh, seštevek točk pa bo pokazal, kam sodim. Kako že pravi pregovor? Slab začetek, dober konec," je napovedal 28-letni Domžalčan.

Tekma v Oberstdorfu bo v nedeljo ob 16.30.

Oberstdorf, kvalifikacije

