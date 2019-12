Obe sta priznali napako #video

Anamarija Lampič je bila na svetovnem pokalu v Planici najboljša naša tekmovalka in bo edina Slovenka, ki bo tekmovala na celotnem Tour de Skiju. Anamarija je bila v posamičnem šprintu odlična peta, a so imele tekme zanjo grenak priokus.

V Planici je bilo konec tedna, predvsem v soboto, vse prej kot zimsko vreme. Foto: Grega Valančič / Sportida

Stopničke so bile blizu

Po sobotni posamični tekmi, na kateri je Anamarija Lampič zasedla 5. mesto, je bilo mogoče v njenih besedah začutiti določeno razočaranje. Po željah se ni izšlo niti na ekipni tekmi, na kateri sta skupaj s Katjo Višnar zasedli 8. mesto. V nedeljo, dan po posamični tekmi, se na neki način ni želela sprijazniti s petim mestom. Že dan pred tem je bila malo jezna na švedsko tekmovalko, ki ji je pred zadnjim vzponom zaprla pot.

"Vem, da je to zelo dober uspeh, ampak zelo blizu so bile tudi stopničke. Zelo vesela bom, če bodo v tej sezoni kdaj prišle stopničke. To potrebujemo, ampak ni nobenega pritiska. Sezona je še dolga, veliko je še šprintov. Treba bo biti osredotočen," nam je uvodoma dejala 24-letna slovenska tekmovalka.

Kaotična ekipna tekma

Dotaknila se je tudi ekipne tekme, ki se je zanjo in Katjo začela precej kaotično. Sodniki so ju v kvalifikacijah najprej diskvalificirali, a sta po pritožbi slovenske ekipe vendarle nastopili v finalu. Po tekmi sta naši tekmovalki priznali napako. Po srebru z lanskega svetovnega prvenstva v ekipnih tekmah so bila pričakovanja visoka. Naklonjene jima niso bile niti vremenske razmere, saj se je nekaj minut pred finalom močan dež spremenil v snežno ploho. Katja Višnar se v težkih razmerah ni znašla, potem ko je Anamarija v zadnji predaji pridobila dve mesti, in na koncu v cilj prišla kot osma. Sam finale je bil zelo taktičen.

"Mislim, da so vse začele z rezervo. Prva dva kroga so malo 'tipale', katera ima hitrejše smuči in ali se da prehitevati. Razmere so bile res zahtevne, nikamor ni šlo. Nisva imeli ravno najhitrejših smuči, medtem ko so imele Švedinje znova najhitrejše smuči, tako da se jim je kar nekoliko smejalo. Vozile so se v ozadju ter čakale na predzadnjo in zadnjo predajo. Sama sem se v zadnji predaji borila in uspelo mi je prehiteti dve tekmovalki," je po nedeljski tekmi v Planici razlagala Lampičeva, ki pravega počitka ne bo imela.

"Da, spet grem sama v boj." Foto: Peter Podobnik/Sportida

V prihodnjih dneh bo doma poskušala izkoristiti čim več treninga na snegu. Če tega ne bo dovolj, bo trenirala z rolkami. V soboto jo čaka že prva tekma v sklopu Tour de Skija. Anamarija bo edina iz slovenske reprezentance, ki bo nastopila na vseh tekmah. Zadnji dan turneje bo napadala tudi znameniti vzpon na Alpe Cermis. Pomembno bo, kako bo med vso turnejo razporejala moči.

"Da, spet grem sama v boj. Na začetku bom imela malo družbe, od Tobiacha pa bom sama. Slišala sem, da imajo v Lenzerheideju tudi težave s snegom. Šprint je rešen, medtem ko progo za distanco še pripravljajo. Upam, da bo padlo nekaj snega in da se izvlečejo iz te zagate. Skratka, za zdaj je še vse odprto. Zagotovo bo naporno, to sem videla že lani. Potrebna bo dobra regeneracija."

Za seboj bo imela dobro servisno ekipo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Vso servisno ekipo bo imela zase

To, da bo v zadnjem delu nastopala sama, je za tekačico iz Valburge tudi določena prednost, saj bo vsa servisna ekipa podrejena njej. "Upam, da bo to prednost. Od letos imamo zraven tudi Valentino (Vuerich, o. p.) in tudi njen oče včasih pomaga. Mislim, da imamo za servis dobro poskrbljeno."

Jasno je, da bo Lampičeva svoje priložnosti iskala v šprintih. Zanjo bo najbolj zanimiv šprint klasika v Val di Fiemmeju. Pomembno bo, koliko moči ji bo še ostalo, glede na to, da bo imela takrat za seboj že pet tekem.

"Prve tri tekme so v prostem slogu. Bomo videli, kako bo. Zmeraj grem iz tekme v tekmo. Treba je vedeti, da se en dan počutiš bolje, drugi dan malo slabše. Včasih misliš, da ne boš zmogel niti na štart, a se ti nato odpre. Zadala sem si cilj, da v Val di Fiemmeju čim bolje odtečem klasični šprint, zadnji dan me čaka vzpon (Alpe Cermis) in kar bo, bo."