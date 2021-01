Poljsko zmagoslavje v Ga-Pa, napaka Lanišku odnesel vrhunski rezultat

Zmagovalec novoletne tekme na drugi postaji turneje v Garmisch-Partenkirchnu je branilec zlatega orla Dawid Kubacki. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila še novi vodilni v seštevku turneje Halvor Egner Granerud in Piotr Zyla. Do točk trije Slovenci, najvišje, na 12. mestu, je končal Anže Lanišek, ki bo obžaloval ponesrečen doskok iz prve serije, ko je podrsal z rokama po tleh in izgubil veliko točk. Tik za njim je končal Peter Prevc, Cene Prevc je bil 29. Že v soboto ob 13.30 sledijo kvalifikacije v Innsbrucku.

Izjemen dan je za poljskimi skakalci, ki so bili na prvi postaji novoletne turneje zaradi prvega pozitivnega testa na covid-19 Klemensa Muranke celo izločeni, a so se po nadaljnjih negativnih testih lahko vrnili v tekmovalno karavano.

Tokrat je s tekmeci v Garmisch-Partenkirchnu zanesljivo opravil novopečeni očka, branilec zlatega orla Dawid Kubacki. Že v prvi seriji je bil s 139 metri najdaljši, a to zaradi ugodnih razmer ni bilo dovolj za prvo mesto. Po polovici je zasedal drugo mesto, pred njim je bil le vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in turneje Halvor Egner Granerud. V finalu je Kubackega odneslo do uradnega rekorda skakalnice (144 metrov) in zmage. Granerud, ki je moral na finalni skok čakati kar nekaj časa, je za Poljakom zaostal za dobrih sedem točk.

Na tretje mesto je z osmega po polovici skočil Poljak Piotr Zyla, na četrtem pa je končal še en odlični poljski skakalec Kamil Stoch. Med deseterico je končal še en Poljak, Andrzej Stekala.

Norvežan novi vodilni na turneji Danes drugi Halvor Egner Granerud je novi vodilni v skupnem seštevku turneje. Foto: Guliverimage V skupnem seštevku turneje je prišlo do spremembe na vrhu. Egner Granerud je na prvem mestu zamenjal tokrat petega Karla Geigerja, ki je bil po prvi seriji šele 14, a nato napredoval za devet mest. Norvežan ima pred Nemcem štiri točke prednosti. Tretji je Stoch. Najboljši Slovenec je Lanišek, ki ostaja deveti, Peter Prevc je 12.

Lanišek: Trenutek nepozornosti, vzelo mi je smučko

Anže Lanišek je končal na 12. mestu. Če ne bi bilo napake po doskoku v prvi seriji, bi končal precej višje. Foto: Guliverimage V finalu smo videli tri Slovence. Znova je odlično formo potrdil zmagovalec četrtkovih kvalifikacij Anže Lanišek, ki pa lahko obžaluje dogajanje v prvi seriji. V tej je skočil 138,5 metra, daljši je bil v prvi le Dawid Kubacki (139), a so se mu po doskoku prekrižale smuči, tako da se je komaj izognil padcu, z rokama je podrsal po snegu in izgubil ogromno točk. V finalu je tako napadel šele s 17. mesta in s skokom, dolgim 135 metrov, napredoval do 12. mesta.

"Skakal sem vrhunsko, žal sem v prvi seriji naredil res veliko napako pri doskoku in ta me je stala zelo visoke uvrstitve danes. Jutri je že Innsbruck in gremo naprej, fokus je že tam," je dejal Lanišek.

Do novega finala je prišel tudi Peter Prevc. Po prvem skoku (129,5 metra) je zasedal 16. mesto, nato pa odlično skočil tudi v finalu, poneslo ga je 139 metrov, a je zaradi ugodnejših razmer za 0,4 točke zaostal za takrat vodilnim Laniškom. Po 13. mestu je razmišljal takole: "Z rezultatom sem kar zadovoljen, to je najboljši rezultat sezone in tudi tega leta. Drugi skok je bil tisti, ki daje veliko samozavesti. Bil je dolg in take skoke imamo radi."

Peščico točk si je priskakal še srednji od bratov Prevc Cene, ki je v paru za las ugnal Vladimirja Zografskega, v finalu je po 123,5 metrih izgubil eno mesto in končal kot 29.

Peter Prevc je v finalu skočil 139 metrov, kar je bila druga daljava finalne serije, in s 13. mestom izenačil najboljši rezultat sezone. Foto: Guliverimage

Polovica Slovencev brez finala, Hrgota: Prav zadovoljni ne moremo biti

Glavni trener Robert Hrgota je bil v Ga-Pa zadovoljen le s skoki Laniška in Petra Prevca. Foto: Vid Ponikvar Brez finala so ostali trije varovanci Roberta Hrgote. Bora Pavlovčiča je izločil Peter Prevc, njegovih skromnih 118 metrov je zadostovalo za 44. mesto. Žiga Jelar je zmogel 122, kar je bilo premalo, da bi izločil Daniela Huberja, in zasedel 40. mesto, Domen Prevc je prav tako pristal pri 122 metrih in končal kot 37. Precej dlje (133,5 metra) je odneslo njegovega nasprotnika v paru Andrezeja Stekalo.

"Prav preveč zadovoljni ne moremo biti, lahko smo s skoki Petra in Anžeta, a se pri obeh fantih ni izšlo pri doskokih in rezultati niso mogli biti vrhunski. Ostali fantje pa bodo morali iz tretje prestave prestaviti v peto in malo pritisniti na plin," pa je Garmisch-Partenkirchen ocenil Hrgota.

Sobotna akcija v Innsbrucku, prihaja Bartol

Nemški del turneje je končan, skakalci se selijo v Avstrijo, natančneje v Innsbruck, kjer bodo v soboto že ob 13.30 kvalifikacije za nedeljsko tekmo. Nato sledi dan premora, v torek in sredo pa sklepni dejanji v Bischofshofnu.

Hrgota je po koncu nemškega dela v pogovoru za RTV Slovenija dejal, da bo v Bischofshofnu zagotovo skakal Tilen Bartol, ki je na celinskem pokalu priskakal dodatno kvoto (za tekme po turneji). Ali bo do menjave prišlo že v Innsbrucku, še ni povsem jasno.

Skupni vrstni red novoletne turneje (po 4 od 8 skokov): 1. Halvor Egner Granerud 555 točk

2. Karl Geiger 551

3. Kamil Stoch 548,3

4. Dawid Kubacki 546,4

5. Markus Eisenbichler 531,5

6. Philipp Aschenwald 530,7

7. Andrzej Stekala 527

8. Rjoju Kobajaši 522,4

9. Anže Lanišek 520,8

10. Piotr Zyla 517,1

...

12. Peter Prevc 510,5

...

17. Cene Prevc 483,3

...

25. Žiga Jelar 373,5

26. Domen Prevc 373,4

...

43. Bor Pavlovčič 214,5

...

Izidi, Garmisch-Partenkirchen, 2. tekma turneje: 1. Dawid Kubacki (Pol) 282,1 točke (139,0/144,0 m)

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 274,9 (137,0/136,0)

3. Piotr Žyla (Pol) 260,4 (129,5/137,0)

4. Kamil Stoch (Pol) 260,0 (135,0/132,0)

5. Karl Geiger (Nem) 259,9 (131,0/138,0)

6. Philipp Aschenwald (Avt) 257,7 (130,0/136,5)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 257,2 (133,5/132,0)

. Markus Eisenbichler (Nem) 257,2 (137,5/134,0)

9. Johann Andre Forfang (Nor) 256,2 (128,5/139,0)

10. Andrzej Stekala (Pol) 253,7 (133,5/133,0)

...

12. Anže Lanišek (Slo) 250,7 (138,5/135,0)

13. Peter Prevc (Slo) 249,1 (129,5/139,0)

29. Cene Prevc (Slo) 223,3 (122,0/123,5)

... Skupni vrstni red svetovnega pokala: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 730 točke

2. Markus Eisenbichler (Nem) 544

3. Dawid Kubacki (Pol) 321

4. Kamil Stoch (Pol) 308

5. Piotr Žyla (Pol) 308

6. Karl Geiger (Nem) 286

7. Anže Lanišek (Slo) 270

8. Robert Johansson (Nor) 257

9. Pius Paschke (Nem) 227

10. Daniel Huber (Avt) 220

...

16. Bor Pavlovčič (Slo) 137

22. Peter Prevc (Slo) 88

23. Žiga Jelar (Slo) 78

37. Timi Zajc (Slo) 43

39. Cene Prevc (Slo) 40

41. Domen Prevc (Slo) 36

49. Anže Semenič (Slo) 17

. Tilen Bartol (Slo) 17

Garmisch-Partenkirchen, finale

Pari s slovensko udeležbo



Peter Prevc 129,5 metra - 119 točk / Bor Pavlovčič 118 metrov - 95,7 točke

Cene Prevc 122 - 112,2 / Vladimir Zografski 122,5 - 111,9

Daniel Huber 132 - 121,9 / Žiga Jelar 122 - 103,7

Andrezej Stekala 133,5 - 125,3 / Domen Prevc 122 - 107,3

Anže Lanišek 138,5 - 118,1/ David Siegel 117,5 - 93,5



*v odebeljenem tisku je skakalec, ki se je uvrstil v finale

Garmish-Partenkirchen, štartna lista:

