Za uvod domača zmaga, dva Slovenca med deseterico

Svetovni prvak v poletih Nemec Karl Geiger (291,1 točke) je v Oberstdorfu dobil prvo tekmo 69. novoletne skakalne turneje. Drugo mesto je osvojil Poljak Kamil Stoch (288,3), tretji je bil Norvežan Marius Lindvik (285,2). Do točk je prišlo pet Slovencev, najboljši je bil Anže Lanišek na devetem mestu (270,1). Zaradi vseh zapletov, ki so se dogajali zaradi poljske ekipe, je bil format tekmovanja danes nekoliko drugačen.

Po prvi postaji novoletne turneje se najbolj smeji Nemcu Karlu Geigerju, ki je skoraj na domačem dvorišču prišel do zmage. Vodil je že po prvi seriji, v finalu pa je odbil vse napade tekmecev in prišel do prve zmage v boju za zlatega orla. Drugo mesto je osvojil Poljak Kamil Stoch, ki je bil po prvi seriji četrti, tretji pa Norvežan Marius Lindvik. Izjemen skok je v finalu uspel Nemcu Markusu Eisenbichlerju, ta je bil po prvi seriji šele 27., v finalu pa je s skokom, dolgim 142 metrov, s katerim je postavil daljavo dneva, napredoval na peto mesto.

Karl Geiger je bil najboljši na prvi postaji novoletne turneje. Foto: Reuters

Slovencem je uspel lep ekipni uspeh. Najboljši je bil Anže Lanišek, ki je v finalu pridobil deset mest, preizkušnjo je končal na devetem mestu (270,1 točke). V skupnem seštevku svetovnega pokala je zdaj na četrtem mestu. Mesto za njim je današnjo preizkušnjo končal Žiga Jelar (269,8), ki je bil po prvi seriji šesti. Domen Prevc je tekmo končal na 12. mestu (266,2), Peter Prevc je v finalu pridobil osem mest in bil 17. (261,4), Cene Prevc pa je osvojil 19. mesto (260). Nastop v finalu se je izmuznil Boru Pavlovčiču, ta je tekmo končal na 33. mestu (117,5 m).

Prva serija je minila brez tradicionalnega izločanja, potem ko so Poljaki po številnih zapletih le lahko nastopili že na uvodni tekmi. To je pomenilo, da so prvo serijo izvedli z vsemi 62 tekmovalci. Skakalci se bodo zdaj preselili v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo druga tekma nemško-avstrijske turneje na prvi dan leta 2021, nato sledita še dve tekmi v Avstriji: v Innsbrucku (3. januar) in Bischofshofnu (6.).

Lanišek odličen v poskusni seriji

Danes se je v Oberstdorfu sicer najprej odvil trening poljske reprezentance, ki v ponedeljek ni smela na skakalnico. Zatem je bila na sporedu poskusna serija, na kateri se je odlično odrezal Lanišek (132,5 m), osvojil je drugo mesto. Zaostal je le za Nemcem Eisenbichlerjem (133,5 m).

Peter Prevc je bil v poskusni seriji enajsti (125 m), Cene 18. (119,5 m), Jelar 20. (121,5 m), Pavlovčič 21. (123 m), Domen Prevc pa je osvojil 32. mesto (114,5 m).

2. serija:

Po 1. seriji: