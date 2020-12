Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po pritožbi poljske reprezentance, za prižig zelene luči se je zavzel tudi poljski politični vrh, se je na novoletni skakalni turneji zgodil preobrat. Poljaki so bili na tretjem testiranju na novi koronavirus negativni in bodo lahko nastopili na današnji uvodni tekmi. Ta bo potekala z vsemi 62 skakalci, brez tradicionalnega izločanja, saj kvalifikacij ne bodo ponavljali. To pomeni, da bomo ob 16.30 videli tudi Žigo Jelarja, ki je obstal v kvalifikacijah.