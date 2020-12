Kvalifikacije Avstrijcu, Cene Prevc med najboljšimi

S kvalifikacijami v Oberstdorfu, ki so potekale v izjemno zahtevnih razmerah - ob sneženju in vetru v hrbet -, se je začela 69. novoletna turneja. Najbolje je s kvalifikacijskim skokom opravil Avstrijec Philipp Aschenwald. Na torkovi tekmi (16.30) bo nastopilo pet od šestih Slovencev. Najvišje, na tretjem mestu, je končal Cene Prevc, prekratek pa je bil Žiga Jelar. Najtežje delo od Slovencev čaka Domna Prevca, v paru se bo pomeril z Markusom Eisenbichlerjem. V kvalifikacijah so manjkali Poljaki, ki so zaradi pozitivnega testa na covid-19 Klemensa Muranke ostali brez pravice nastopanja v Oberstdorfu.

Smučarski skakalci so opravili s prvimi kvalifikacijami novoletne turneje. Organizatorjem v Oberstdorfu je pri izvedbi močno nagajal veter, vse skupaj je oteževalo še sneženje. Kvalifikacije, v katerih so morali mnogi večkrat zapustiti zaletno rampo in s tem 5.000 evrov denarne nagrade, so na koncu pripadle Philippu Aschenwaldu. Avstrijec je pristal pri 128,5 metra, kar je bila najdaljša kvalifikacijska daljava, in za 11 točk ugnal vso konkurenco.

Philipp Aschenwald je zmagovalec kvalifikacij. Foto: Guliverimage Še najbolj se mu je približal eden od glavnih favoritov za skupno zmago, vodilni v seštevku Halvor Egner Granerud. Na odličnem tretjem mestu je s 122 metri pristal Cene Prevc, zbral je le 0,3 točke manj od Norvežana.

Vstopnico za tekmo so si zagotovili še štirje Slovenci. Anže Lanišek (121,5) je zasedel 8. mesto, Domen Prevc (111) 26., Bor Pavlovčič (115) 27., Peter Prevc (102), ki je imel ob Mackenzieju Boyd-Clowesu in Piusu Paschkeju najslabše pogoje, pa je bil 41.

Prekratek za tekmo je bil v zahtevnih razmerah Žiga Jelar, ki je zmogel zgolj 97,5 metra in zasedel 53. mesto med 55 tekmovalci. Anže Lanišek je bil na obeh treningih četrti, v kvalifikacijah pa osmi. V paru ga čaka Mackenzie Boyd-Clowes. Foto: Sportida

Najtežje delo čaka Domna

Torkovo tekmo (16.30), na kateri bodo skakali v parih, bo odprl prav Domen Prevc. Čaka ga izjemno zahtevno delo, saj se bo pomeril z drugim skakalcem zime in enim od favoritov za zlatega orla Markusom Eisenbichlerjem. Temu se kvalifikacijski nastop ni izšel, bil je šele 25.

Laniška v paru čaka 43. Mackenzie Boyd-Clowes, Bor Pavlovčič bo izzval Jevgenija Klimova, Peter Prevc Gregorja Deschwandna, Cene Prevc pa se bo pomeril z Mihailom Nazarovim.

V finalno serijo bo napredovalo 25 zmagovalcev parov in pet srečnih poražencev.

Slovenski pari za torkovo tekmo 3. Cene Prevc - 48. Mihail Nazarov

8. Anže Lanišek - 43. Mackenzie Boyd-Clowes

25. Markus Eisenbichler - 26. Domen Prevc

24. Jevgenij Klimov - 27. Bor Pavlovčič

10. Gregor Deschwanden - 41. Peter Prevc

Stop za Poljake

Tik pred začetkom turneje so nemški organi prižgali rdečo luč poljskim skakalcem za nastop v Oberstdrofu. Razlog? Pozitiven test na covid-19 Klemensa Muranke. Kakšna bo nadaljnja usoda Poljakov na turneji, bo znano po naslednjih testiranjih.

Na drugi strani Nemci ostajajo v tekmovanju, čeprav je neimenovani član osebja reprezentance prav tako dobil pozitivni izvid zadnjega testa. Ta oseba je skrbela za ekipo B oziroma nacionalni paket, v katerem sta se od uglednih imen znašla tudi Andreas Wellinger in Richard Freitag.

Kvalifikacije, Oberstdorf:

Drugi trening 1. Markus Eisenbichler 132,5 metra - 85,2 točki

2. Halvor Egner Granerud 132,5 -83,3

3. Daniel Huber 134,5 - 80,6

4. Anže Lanišek 129,5 -78,7

...

8.Bor Pavlovčič 127 - 66

...

16. Peter Prevc 122 - 60,6

...

29. Domen Prevc 113 - 45,8

...

33. Cene Prevc 106 - 37,3

...

37. Žiga Jelar 104,5 -34,2