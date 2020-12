Izjemna čast za Slovenijo! Od Petra Prevca na svetu boljša le dva.

Prvo tekmo novega desetletja je 1. januarja 2011 dobil Švicar Simon Ammann, zadnjo pa 29. decembra 2020 Nemec Karl Geiger. Najboljši, gledano po točkah svetovnega pokala, je Poljak Kamil Stoch, ki je na 270 posamičnih tekmah svetovnega pokala v zadnjem desetletju osvojil 10.728 točk. Na drugem mestu je prav tako dvakratni zmagovalec svetovnega pokala Avstrijec Stefan Kraft, ki je zbral 8.939 točk, na tretjem mestu pa je slovenski as Peter Prevc, ki je zbral 8.810 točk.

Poljak Kamil Stoch je v zadnjem desetletju osvojil največ točk svetovnega pokala. Foto: Getty Images

Kdo sledi do desetega mesta? Takoj za najstarejšim izmed bratov Prevc je s 7.300 točkami Nemec Severin Freund, sledi Avstrijec Gregor Schlierenzauer s 5.879 točkami, šesti je še en Nemec, Richard Freitag s 5.393 točkami, sedmi je Ammann s 4.999 točkami, osmi Avstrijec Michael Hayböck s 4.835 točkami, deveti Poljak Piotr Zyla s 4.728 točkami in deseti neuničljivi japonski veteran Noriaki Kasai s 4.292 točkami.

Na katera mesta so se uvrstili preostali slovenski skakalci? Na 23. mestu je Robert Kranjec (3.277 točk), Jurij Tepeš je 28. (2.489), Domen Prevc 30. (2.469), Jernej Damjan 33. (1.793), Timi Zajc 40. (1.508) in Anže Lanišek 43. (1.321), zadnji Slovenec med 50 najboljših.

Robert Kranjec se je na "desetletni" lestvici uvrstil na 23. mesto. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija se lahko pohvali še s 16 osvajalci točk v zadnjem desetletju, med njimi je tudi novopečeni trener reprezentance. Točke so osvajali še Jaka Hvala (63. mesto), Anže Semenič (67.), Nejc Dežman (75.), Žiga Jelar (82.), Matjaž Pungertar (89.), Cene Prevc (90.), Tilen Bartol (100.), Bor Pavlovčič (105.), Tomaž Naglič (106.), Jure Šinkovec (108.), Rok Justin (133.), Dejan Judež (148.), Andraž Pograjc (155.), Mitja Mežnar (169.), Robert Hrgota (171.) in Žak Mogel (172.). Točke je na 270 tekmah skupno osvojilo 214 skakalcev.

Slovenija v pokalu narodov četrta V pokalu narodov je Slovenija na četrtem mestu s 40.236 točkami, pred njo so Avstrija z 52.785 točkami, Nemčija (51.702) in Norveška (51.157), za njo pa Poljska (40.202), Japonska (28.539), Češka (12.477) in preostalih 12 reprezentanc, skupno torej 19.

Ahonen dve desetletji med najboljšo trojico

Finec Janne Ahonen je bil med najboljšimi tako v zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja kot tudi uvodnem desetletju novega tisočletja. Foto: Sportida Podrobno statistiko so pripravili na poljski spletni strani skijumping.pl, kjer so objavili podatke za vsa štiri desetletja obstoja svetovnega pokala v smučarskih skokih.

V prvem desetletju od 1981 do 1990 je bil najboljši Finec Matti Nykänen, drugi je bil Avstrijec Ernst Vettori, tretji pa njegov rojak Andreas Felder. V letih od 1991 do 2000 je največ točk zbral Andreas Goldberger iz Avstrijec, sledila sta Finec Janne Ahonen in Japonec Kazujoši Funaki, v prvem desetletju novega tisočletja pa je bil najuspešnejši Poljak Adam Malysz z 10.434 točkami pred Ahonenom in Avstrijcem Thomasom Morgensternom.

Za konec so Poljaki navedli še podatek, koliko tekem je bilo v katerem desetletju. V prvem od zgoraj omenjenih je bilo 234 posamičnih tekem, v zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja je bilo 232 tekem, v prvem desetletju novega tisočletja smo spremljali 248 tekem in v minulem desetletju 270 posamičnih tekem svetovnega pokala.