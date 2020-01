Norvežanka z zmago v Ruhpoldingu skočila na vrh

Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 54. mestu (+2:05,3/1) in si priborila nastop na nedeljski zasledovalni tekmi.

Na 87. mestu je končala Lea Einfalt (+3:11,6/3), na 98. med 106 uvrščenimi pa tretja Slovenka Nika Vindišar (+4:11,7/2).

V četrtek bo v Ruhpoldingu ob 14.30 na programu sprint za biatlonce.

Izidi:

ženske, šprint (7,5 km):



1. Tiril Eckhoff (Nor) 18:55,5 (0)

2. Hanna Oeberg (Šve) +26,3 (0)

3. Dorothea Wierer (Ita) 31,2 (0)

4. Hana Sola (Blr) 50,1 (0)

5. Paulina Fialkova (Slk) 51,2 (0)

6. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 55,4 (1)

...

54. Polona Klemenčič (Slo) 2:05,3 (1)

87. Lea Einfalt (Slo) 3:11,6 (3)

98. Nika Vindišar (Slo) 4:11,7 (2)



Svetovni pokal, skupno (10 od 24):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 441 točk

2. Dorothea Wierer (Ita) 438

3. Julia Simon (Fra) 321

4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 314

5. Denise Herrmann (Nem) 295

6. Hanna Oeberg (Šve) 294

...