Vlada naj bi danes odločila glede regulacije cen naftnih derivatov. Uredba velja še do vključno torka, ali se bo spremenila in kakšne bodo spremembe, za zdaj ni znano. Glede na predlog, ki ga je obravnaval svet za cene, naj bi regulirali cene tudi na avtocestah in ukinili povračilo za biokomponente, medtem ko naj bi marže ostale nespremenjene.

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki velja še do vključno 17. junija, med drugim opredeljuje metodologijo za določitev drobnoprodajnih cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na servisih zunaj avtocest in hitrih cest na 14 dni, najvišjo dovoljeno višino marže za trgovce in povračilo za vmešavanje biokomponent v goriva.

Regulacija cen tudi na avtocestah?

Glede na predlog, ki ga je obravnaval svet za cene, po zakonu o kontroli cen posvetovalno telo ministra za gospodarstvo, naj bi nova uredba določala regulacijo cen na vseh bencinskih servisih, torej tudi na avtocestah in hitrih cestah, ter določala obvezno vmešavanje biokomponent v fosilna goriva brez nadomestila. Regulirana marža naj bi ostala na trenutni ravni, pri nekaj več kot devetih centih na liter, je v današnjem sporočilu za javnost navedla predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah, ki je članica sveta za cene.

Po njenem mnenju so predlagane spremembe nezakonite, in sicer v delu, ki bi določal obvezno vmešavanje biokomponent brez ustreznega nadomestila, prav tako vlada naj ne bi izpolnila pogojev za poseg na trg, ki jih določa zakon o kontroli cen.

Opozorila je, da naj bi marže, ki so po njenih navedbah polovico nižje kot v sosednjih državah, formalno ostale nespremenjene, a bi se zaradi ukinitve povračil za delež biokomponent povišali stroški distributerjem, in sicer za tri cente pri bencinu in za pet centov pri dizlu. "S tem se bo višina marže dejansko znižala, kar je nesprejemljivo," meni vodja zbornice trgovcev.

Ureditev naj bi po novem veljala za vse bencinske servise, vključno s tistimi ob hitrih cestah in avtocestah, ki pa med drugim zaradi 24-urnega obratovanja in nadomestil Darsu poslujejo z višjimi stroški, je opozorila.

"Uvedba takšnega ukrepa bi zato zahtevala najmanj temeljito analizo trga, vključno z vsemi predvidenimi posledicami. Lahko rečemo, da gre v tem primeru za načrtno in prikrito zmanjševanje prihodkov trgovcev v času, ko so njihovi stroški poslovanja višji kot kadarkoli prej," je zapisala Lah.

Naftni trgovci grozijo z zaprtjem črpalk

Dodala je, da se poleg tega upravičeno pojavlja bojazen, da bodo črpalke zlasti na podeželju in v odročnejših krajih primorane zapreti svoja vrata. Posledično bi se zmanjšalo število zaposlitev, ljudje pa bi ostali brez oskrbe z gorivom in drugimi dobrinami, kar bi bila za odročne kraje dodatna velika težava.

Predsednica TZS meni tudi, da bi zaradi ukinitve nadomestil za biokomponente okoljski cilji ostali le mrtva črka na papirju, posledice pa da bi nosila naftna podjetja.

Zbornica je vlado pozvala, naj sprejemanje ukrepov temelji na zakonitosti, preglednosti in dialogu z vsemi deležniki. "Le uravnotežene rešitve bodo hkrati varovale interese potrošnikov, spoštovale tržno logiko in omogočale trgovcem pogoje za njihovo stabilno in trajnostno poslovanje," je zapisala Lah.