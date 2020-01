Kaisi Mäkäräinen skupinski start v Oberhofu, gneča v skupnem seštevku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do tretjega streljanja sta bili v najboljšem položaju Belorusinja Irina Krjuko in Eckhoffova. Norvežanka je morala nato kar trikrat v kazenski krog, iz boja za zmago pa je izpadla na zadnjem streljanju, ko je zgrešila še eno tarčo. Belorusinja pa ni zdržala v sami končnici, ko je bila nenatančna kar štirikrat in zdrsnila na sedmo mesto.

To je kaznovala izkušena 37-letna Mäkäräinenova in si po več kot letu dni priborila novo zmago, že 27. v karieri. Olsbu Roeiselandova je bila v težkih pogojih in spremenljivem vetru s puško nenatančna trikrat.

V skupnem seštevku svetovnega pokala s 390 točkami še vedno vodi danes četrtouvrščena Italijanka Dorothea Wierer, a Eckhoffova zaostaja le še devet točk, piše STA.

Slovenske tekmovalke niso nastopile, ob 14.30 pa bo na sporedu še moška tekma s skupinskim startom, tudi z Jakovom Fakom.