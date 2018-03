Norveški napad na Planico

Ob koncu svetovnega pokala v smučarskih skokih je prišel čas za veliki dvoboj med Vikersundom in Planico. Obe letalnici pričakujeta najboljše skakalce, v obeh krajih pa si želijo nove rekordne znamke. Na Norveškem so letalnico nekoliko modificirali in naj bi bila bolj prijazna skakalcem pri ekstremnih daljavah.

Čeprav so na svetu štiri letalnice z enakimi tehničnimi podatki, je jasno, da sta Letalnica bratov Gorišek in letalnica Vikersundbakken tisti napravi, ki omogočata najdaljše polete.

Sprememba v spodnjem delu letalnice

Letos smo se lahko na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu in na Kulmu prepričali, da je tako. V Avstriji smo videli le en polet, daljši od 240 metrov, v Nemčiji nobenega. Norvežan Daniel Andre Tande je pristal pri 240,5 metra, kar je daleč od svetovnega rekorda, ki znaša 253,5 metra in je v lasti Avstrijca Stefana Krafta.

V Planici in Vikersundu so lani skakalci prek znamke 240 metrov poleteli 20- oziroma 22-krat.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar Norveška velikanka bo od danes pa do nedelje pričakala skakalce v nekoliko drugačni preobleki. V spodnjem delu naprave so morali narediti korekcije, ki jih je zahtevala mednarodna smučarska zveza FIS. Približno dva metra snega so dodali, posledica tega pa bo, da bodo skakalci pri ekstremnih daljavah lažje pristajali. Novost, ki bo po godu ekstremnim letalcem, poudarjajo.

S prenovo pridobili meter ali dva?

Kamil Stoch je v izvrstni formi. Bi lahko on postavil nov svetovni rekord? Foto: Sportida Legendarni norveški skakalec Ole Gunnar Fodjestöl meni, da se bo po novem lahko letelo še dlje: "Doskočišče je bilo v zadnjem delu pregloboko, zato bodo zdaj skakalci pri daljših daljavah in višjih hitrostih lažje pristajali."

Nekdanji svetovni rekorder Johan Remen Evensen verjame, da lahko s to posodobitvijo v Vikersundu pride do novega svetovnega rekorda, ki je že tako v lasti norveške letalnice, s tem pa bi se Planici še oddaljili: "Profil je zdaj daljši, kar pomeni, da je možnost popravka svetovnega rekorda. Skakalci bodo namreč pri daljših daljavah lažje pristajali. Planica nam je blizu. Tudi tam se bo daleč letelo. Morda smo s to prenovo pridobili meter ali dva."

Sedemletna norveška vladavina, Gorišek pričakuje, da bo prišel čas za Planico

Foto: Vid Ponikvar V Sloveniji so se organizatorji v zadnjih letih nekoliko umaknili od besede svetovni rekord. Poudarjajo, da so veseli, če veliko skakalcev poleti dlje. A je rekordna znamka prestiž v boju med letalnicami. FIS pa denimo ne priznava besede svetovni rekord in v nobeni evidenci ne vodi tekme v boju za svetovni rekord.

Vikersund ima zdaj že sedem let najdaljšo daljavo, pred tem pa je Planica kraljevala kar 24 let. Projektant naprave Janez Gorišek (v soboto ga bomo gostili v redni rubriki sobotni intervju, op. a.) pričakuje, da se bo zgodil zasuk na slovensko stran in bo Planica ponovno kraljica smučarskih poletov.

Še prej pa lahko ta konec tedna pričakujemo norveški napad na novo rekordno znamko in posledično na Planico, ki ob Vikersundu trenutno edina omogoča polet do rekorda.