Avstrijec do prvenca, Vrhovnik do točk

Na uvodni tekmi svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v Ruki je prvo zmago kariere slavil Avstrijec Mario Seidl. Najboljši je bil že po skoku, v desetkilometrskem teku pa je zadržal 16,5 sekunde prednosti prednosti pred Norvežanom Jarlom Magnusom Riiberjem ter minuto in osem sekund pred Nemcem Johannesom Rydzekom.

Za 25-letnega Seidla, ki je pokazal daleč najboljši skok, z njim si je zagotovil 57 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Riiberjem, je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu, za Avstrijo pa prva po februarju leta 2016.

Že na prvi tekmi je točke osvojil tudi slovenski mladinski svetovni prvak Vid Vrhovnik, z dobrim tekom se je s 34. mesta po skoku prebil na 28. mesto. Vrhovnik je bil edini slovenski predstavnik.

"Lepo, mirno sem začel sezono. Neki začetki so, zdaj pa moramo počasi graditi naprej. Skok ni bil najboljši, potrebno bo mirno pristopiti k stvari. Vemo, kje smo, verjamem, da bo slej ko prej uspelo. Na progi je bilo kar težko, kar mraz, moram pa pohvaliti smuči. Pohvala servisu, spet je bil odličen. Na progi sem skušal držati tekmece in to mi je kar uspelo," je po tekmi sporočil Vrhovnik, ki je zabeležil 26. izid teka.

Vid Vrhovnik je končal na 28. mestu. Foto: Reuters

"Moramo biti zadovoljni"

Po uvodni tekmi sezone je misli takole strnil glavni trener Mitja Oranič: "Moramo biti zadovoljni s tem. Do teh treh točk smo prišli zasluženo. V poizkusni seriji nam je kazalo še bolje. Glede na lansko sezono pa lahko rečemo, da vemo, kaj delamo narobe, tako da imamo zelo lepo popotnico za naprej. Nadejam se lepega vikenda v Lillehammerju, ko nas čakajo tri tekme, kjer bo mlad tekmovalec brez pritiska svojo tehniko lahko izpopolnil."

V nedeljo bo v Ruki ekipna tekma, ki pa bo minila brez Slovencev. Vrhovnik in njegovi spremljevalci bodo odpotovali proti Lillehammerju, kjer se jim bo prihodnji konec tedna pridružil Gašper Brecl.

Izidi: 1. Mario Seidl (Avt) 26:02,5 (1. po skoku/29. v teku)

2. Jarl Magnus Riiber (Nor) + 16,5 (2./11.)

3. Johannes Rydzek (Nem) 1:08,0 (8./8.)

4. Tomaš Portyk (Češ) 1:17,4 (6./17.)

5. Manuel Feisst (Nem) 1:18,7 (4./20.)

6. Wilhelm Denifl (Avt) 1:21,5 (5./21.)

7. Magnus Moan (Nor) 1:26,2 (9./10.)

8. Vincenz Geiger (Nem) 1:50,9 (11./15.)

9. Jan Schmid (Nor) 1:52,2 (15./12.)

10. Lukas Greiderer (Avt) 1:54,8 (14./13.)

...

28. Vid Vrhovnik (Slo) 4:17,9 (24./26.)

