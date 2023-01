Lamparterju trojček in skupno vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski nordijski kombinatorec Johannes Lamparter je zmagovalec "trojčka", tradicionalnega tekmovanja svetovnega pokala v Seefeldu. S tem je postal tudi prvi domačin z zmago v tem tekmovanju, z dvojnimi točkami, tri posamične tekme so namreč štele tudi za skupno razvrstitev, pa je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Gašper Brecl je bil 42.

Do zdaj vodilnega Norvežana Jarla Magnusa Riiberja, ki je bil v soboto diskvalificiran, sta prehitela tudi Nemec Julian Schmid in rojak Jens Luraas Oftebrö, potem ko sta na zadnji tekmi z 12,5 kilometra dolgo tekaško preizkušnjo zasedla drugo in tretje mesto.

Gašper Brecl, edini slovenski tekmovalec, je tridnevno tekmovanje sklenil z 42. mestom.

Svetovni pokal se bo prihodnji teden nadaljeval v nemškem Oberstdorfu.