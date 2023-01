Ema Volavšek 10., favorizirani Riiber le četrti

Magnusa Riiberja je na 7,5 km dolgi progi namreč ugnal še Nemec Julian Schmid, ki je dolgo vodilnega Norvežana presenetljivo ugnal v zaključnem sprintu. Riiberju so tokrat v zaključku enostavno pošle moči. Edini slovenski predstavnik Gašper Brecl je bil 46. Slab je bil predvsem tekaški del, v katerem je izgubil kar 22 mest.

Na ženski tekmi, ki je doživela premiero v Seefeldu, je bila najboljša Slovenka Ema Volavšek. Ta je bila po skokih 13., v petkilometrskem teku pa je z devetim dosežkom nato pridobila tri mesta in tekmo končala na desetem mestu. Silva Verbič je osvojila 24. mesto.

Zmagala je Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je v šestem nastopu dobila še šesto tekmo v sezoni. Za 25,7 sekunde je zaostala 17-letna Nemka Nathalie Armbruster, tekmovalki sta bili v vodstvu že po skokih, tretje mesto pa je osvojila druga Norvežanka Ida Marie Hagen, 11. po skokih, ki pa je bila v smučini vnovič izredno močna.

Seefeld (M):



1. Jens Luraas Oftebro (Nor) 18:33,7

2. Johannes Lamparter (Avt) +8,1

3. Julian Schmid (Nem) +14,1

4. Jarl Magnus Riiber (Nor) +17,7

5. Manuel Faisst (Nem) +29,9

6. VInzenz Geiger (Nem) +32,4

...

46. Gašper Brecl (Slo) +3:00,9



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 723 točk

2. Johannes Lamparter (Avt) 645

3. Jens Luraas Oftebro (Nor) 475

4. Julian Schmid (Nem) 604

5. Ryota Yamamoto (Jap) 424

6. Vinzenz Geiger (Nem) 423

...

40. Gašper Brecl (Slo) 17



Seefeld (Ž):



1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 14:47,3

2. Nathalie Armbruster (Nem) +25,7

3. Ida Marie Hagen (Nor) +56,4

4. Annika Sieff (Ita) +1:06,0

5. Mari Leinan Lund (Nor) +1:14,9

6. Anju Nakamura (Jap) +1:30,3

...

10. Ema Volavšek (Slo) +1:59,3

24. Silva Verbič (Slo) +5:22,2



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 600

2. Nathalie Armbruster (Nem) 390

3. Annika Sieff (Ita) 340

4. Lisa Hirner (Avt) 332

5. Ida Maria Hagen (Nor) 311

6. Yuna Kasai (Jap) 212

7. Ema Volavšek (Slo) 202

...

26. Silva Verbič (Slo) 33