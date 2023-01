Avstrijcu domača zmaga, Brecl brez točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edini slovenski tekmovalec Gašper Brecl je bil po skoku na 28. mestu, v teku pa je bil spet neprepričljiv, izgubil je 17 mest in končal na 45. mestu, za zmagovalcem je zaostal štiri minute in dve sekundi. Prehitel je le tri tekmovalce in pa tudi vodilnega v svetovnem pokalu, Norvežana Jarla Magnusa Riiberja, ki je bil diskvalificiran.

V nedeljo bo v Sefeldu še ena tekma, še danes pa bodo tekmo dokončala dekleta, Ema Volavšek je po skoku na devetem mestu.

Izidi: 1. Johannes Lamparter (Avt) 25:19,2

2. Vinzenz Geiger (Nem) + 20,3

3. Julian Schmid (Nem) 22,7

4. Kristjan Ilves (Est) 25,1

5. Josef-Franz Rehrl (Avt) 25,3

6. Rjota Jamamoto (Jap) 32,6

...

45. Gašper Brecl (Slo) 4:01,9 Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 723

2. Johannes Lamparter 695

3. Jens Luraas Oftebrö 644

4. Julian Schmid (Nem) 634

5. Vinzenz Geiger (Nem) 463

6. Rjota Jamamoto (Jap) 444

...

40. Gašper Brecl (Slo) 40

