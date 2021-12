Norveško ekipno zmagoslavje nordijskih kombinatorcev

Norveški nordijski kombinatorci so zmagovalci prve ekipne tekme sezone svetovnega pokala. Espen Bjoernastad, Jens Luraas Oftebrö, Joergen Grabaak in Jarl Magnus Riiber so za dobrih pet sekund premagali Nemce, sicer vodilne po skokih, tretje mesto so zasedli Japonci, ki so v napetem dvoboju na koncu ugnali Avstrijce.