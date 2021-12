Slovenski kombinatorki v dobri formi pred začetkom sezone

Na srednji skakalnici v Lillehammerju je bila boljša od naše dvojice Silva Verbič, ki je skočila 90 metrov in dolgo vodila, na koncu serije pa je na petem mestu imela 1:29 minute zaostanka za najboljšo, Italijanko Anniko Sieff, ki je skočila 95 metrov.

Ema Volavšek je pristala pri 84 metrih in je imela 2 minuti in 3 sekunde zaostanka za Italijanko na osmem mestu. S 94,5 metri in 9 sekundami zaostanka je bila druga Mari Leinan Lund iz Norveške, tretja pa še ena domačinka, Gyda Westvold Hansen s 87 metri in 62 sekundami zaostanka za Italijanko.

Pred provizorično serijo so organizatorji izpeljali še dve seriji uradnega treninga. V prvi seriji je imela Verbičeva z 88,5 metri deveto oceno, v drugi pa z 90,5 metri četrto, Volavškova je imela z 82 metri 11. in s 86.5 metri 12. oceno serije. Obakrat je bila najboljša domačinka Mari Leinan Lund s 95 in 100 metri.

Skakalni del preizkušnje bo jutri na sporedu ob 11.30 uri, tek na petkilometrski razdalji pa se bo začel ob 14.30 uri.

