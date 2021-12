Ema Volavšek sezono začela s sedmim, Silva Verbič pa s 14. mestom

Kombinatorke so se pomerile na prvi tekmi sezone na srednji skakalnici v Lillehammerju in v teku na petkilometrski razdalji. Po skokih je bila odlična Silva Verbič na četrtem mestu, skočila je 89,5 metra in imela 1:36 zaostanka za vodilno Norvežanko Mari Leinan Lund. Ema Volavšek je skočila 81,5 metra in je imela 2:43 zaostanka na 12. mestu.

Verbičeva izgubljala, Volavškova pridobivala

V sneženju so se v dveh krogih v dolžini 2,5 km nato zgodile številne spremembe vrstnega reda. Verbičeva je izgubljala mesta in na koncu pristala na 14., Volavškova pa je pridobivala mesta in v drugem krogu tudi prehitela reprezentančno kolegico, na koncu pa je rezultat kariere na tekmah svetovnega pokala vpisala s sedmim mestom. Za zmagovalko, Norvežanko Gydo Westvold Hansen, ki je bila po skokih tretja, je zaostala 2:19,7. Druga je bila Mari Leinan Lund z 8,4 sekunde zaostanka, tretja pa Italijanka Annika Sieff s 56,1 sekunde zaostanka.

"Ni tako slabo"

"Danes sem s tekmo še kar zadovoljna, skoki sicer še niso taki, kot bi morali biti, a ni tako slabo. Tekaško je bilo dobro. Morda moram malce še razporediti moči skozi vso tekmo. Sicer pa lep uvod v sezono, imamo še veliko tekem, na katerih bom lahko pokazala, česa sem zmožna," je po uvodu v sezono povedala Volavškova, Verbičeva pa je bila zadovoljna predvsem s skakalnim delom tekme: "Skok je bil res lep, najboljši v teh dneh. Tekaško mi še manjka do najboljših, a dala sem vse od sebe in s tem mestom sem zelo zadovoljna."

