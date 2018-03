Črne napovedi pri Tini Robnik so se uresničile

V zadnjih letih je imela težave z golenico in zapestjem, najhuje se je poškodovala na uradnem treningu smuka pred mladinskim svetovnim prvenstvom leta 2011 v Crans Montani, ko si je pri hudem padcu zdrobila tri vretenca in bila nato dolgo odsotna. Foto: Sportida

Potem ko ji je na prelomnici vzelo smučko in je izgubila ravnotežje, je Robnikova padla na bok ter nekaj časa drsela po strmini. Da je s slovensko tekmovalko nekaj narobe, je bilo očitno, ko po padcu ni takoj vstala, nepremično je obležala na snežni površini, zdravstvena služba pa jo je po posredovanju odpeljala z reševalnimi sanmi.

Zaradi padca Robnikove, ta je nastopila s startno številko 18, so za nekaj časa prekinili tekmovanje. Po padcu se je 26-letna tekmovalka držala za koleno. Že sam televizijski posnetek je pokazal, da bi si lahko tekmovalka poškodovala koleno.

Pregled z magnetno resonanco pokazal strgane križne vezi

Črne napovedi so se uresničile. Tino Robnik so takoj po padcu s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, magnetna resonanca, ki so jo opravili v bolnišnici v Immenstadtu, pa je pokazala, da gre za strgano sprednjo križno vez v levem kolenu. Po takšnih poškodbah po navadi sledi operacija in več kot polletna rehabilitacija.

Tina bo odpotovala domov, v ponedeljek zjutraj pa ima pregled pri dr. Anžetu Kristanu, kjer se bodo odločili za postopke nadaljnjega zdravljenja.

Lučanka, smučarka je bila tudi njena starejša sestra Mateja Robnik, je v tej sezoni vrhunske vožnje kazala na veleslalomskih progah in je bila nekajkrat zelo blizu stopničkam, še najbližje pa konec lanskega leta, ko je bila tretja po prvi vožnji veleslaloma v Lienzu in je za takrat vodilno Nemko Viktorio Rebensburg zaostajala le 12 stotink sekunde.

Na tem veleslalomu je na koncu osvojila 11. mesto. Obe vožnji sta se ji v letošnji sezoni bolje posrečili na januarskem veleslalomu v Kranjski Gori ter na začetku sezone konec oktobra v Söldnu, ko je s sedmim in devetim mestom postavila najboljša dosežka v karieri. Robnikova trenutno zaseda 15. mesto v posebnem veleslalomskem seštevku in si je priborila nastop na finalnem veleslalomu sezone svetovnega pokala v Aareju, tako visoko v svetovnem pokalu še ni bila v karieri.

Njeno kariero so zaznamovale poškodbe

V zadnjih letih je imela težave z golenico in zapestjem, najhuje se je poškodovala na uradnem treningu smuka pred mladinskim svetovnim prvenstvom leta 2011 v Crans Montani, ko si je pri hudem padcu zdrobila tri vretenca in bila nato dolgo odsotna. Foto: Sportida Na olimpijskih igrah v Pjongčangu je po napaki odstopila v prvi vožnji veleslaloma, superveleslalom je končala na 34. mestu. Po olimpijskih igrah se je zelo dobro počutila in je bila odločena, da bo sezono sklenila, kot jo je začela. Formo je pilila z nastopom kot predtekmovalka na moškem veleslalomu za Pokal Vitranc v Kranjski Gori, kjer je v torek vpisala drugo mesto na tekmovanju nižje ravni Fis. A se je napad na novo vrhunsko uvrstitev v svetovnem pokalu končal že na prvi progi petkovega veleslaloma v Ofterschwangu.

V svetovnem pokalu je debitirala 12. decembra 2010 na veleslalomu v St. Moritzu, ko je odstopila. Prvo uvrstitev med dobitnice točk je dosegla 12. decembra 2015 na veleslalomu v Aareju, kjer je zasedla 15. mesto.

