Domen Prevc, slovenski skakalec in dvakratni olimpijski prvak, je imel nesrečo, ki se je končala z dvema šivoma na bradi.

Foto: Instagram

Domen Prevc je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri ima z obližem polepljeno brado. Verjetno se mnogi sprašujete, kaj se je našemu skakalnemu asu zgodilo. Na poti na intervju je nesrečno padel in si poškodoval brado, so zapisali pri 24ur.com. A kot je razvidno s fotografije, se je zgodba končala brez hujših posledic.

Foto: Guliverimage

Na zimskih olimpijskih igrah 2026 je slovenski skakalec Domen Prevc še enkrat dokazal, da je v letošnji sezoni zares superioren. Najprej je skupaj z ekipo Slovenije osvojil zlato medaljo v mešani ekipni tekmi, nato pa je na posamični tekmi na veliki skakalnici s finalnim skokom 141,5 m suvereno osvojil zlato medaljo in dosegel svoje prvo individualno olimpijsko zlato. Nastopil je tudi na srednji skakalnici in na tekmi ekipnih dvojic. Na prvi tekmi je bil šesti, na ekipni tekmi dvojic pa sta bila z Anžetom Laniškom peta.

Foto: Aleš Fevžer

Smučarski skakalci prav veliko počitka ne bodo imeli, saj jih že konec meseca čaka tekma svetovnega pokala v Kulmu. Kvalifikacije se začnejo 27. februarja, prva tekma pa že naslednji dan. V skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih vodi naš Domen Prevc, ki ima trenutno 1.614 točk, na drugem mestu je Japonec Rjoju Kobajaši z 989 točkami, tretji pa je njegov rojak Ren Nikaido z 921 točkami. Anže Lanišek je četrti.

