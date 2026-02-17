Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Torek,
17. 2. 2026,
14.52

Nesreča Domna Prevca, slovenskega olimpijskega junaka

Domen Prevc | Domen Prevc je na OI osvojil dve zlati medalji. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je na OI osvojil dve zlati medalji.

Foto: Guliverimage

Domen Prevc, slovenski skakalec in dvakratni olimpijski prvak, je imel nesrečo, ki se je končala z dvema šivoma na bradi.

Domen Prevc | Foto: Instagram Foto: Instagram

Domen Prevc je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri ima z obližem polepljeno brado. Verjetno se mnogi sprašujete, kaj se je našemu skakalnemu asu zgodilo. Na poti na intervju je nesrečno padel in si poškodoval brado, so zapisali pri 24ur.com. A kot je razvidno s fotografije, se je zgodba končala brez hujših posledic.

Domen Prevc, ZOI 2026 Milano Cortina | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Na zimskih olimpijskih igrah 2026 je slovenski skakalec Domen Prevc še enkrat dokazal, da je v letošnji sezoni zares superioren. Najprej je skupaj z ekipo Slovenije osvojil zlato medaljo v mešani ekipni tekmi, nato pa je na posamični tekmi na veliki skakalnici s finalnim skokom 141,5 m suvereno osvojil zlato medaljo in dosegel svoje prvo individualno olimpijsko zlato. Nastopil je tudi na srednji skakalnici in na tekmi ekipnih dvojic. Na prvi tekmi je bil šesti, na ekipni tekmi dvojic pa sta bila z Anžetom Laniškom peta.

Domen Prevc Špela Ravnik | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer Prav veliko počitka ne bodo imeli

Smučarski skakalci prav veliko počitka ne bodo imeli, saj jih že konec meseca čaka tekma svetovnega pokala v Kulmu. Kvalifikacije se začnejo 27. februarja, prva tekma pa že naslednji dan. V skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih vodi naš Domen Prevc, ki ima trenutno 1.614 točk, na drugem mestu je Japonec Rjoju Kobajaši z 989 točkami, tretji pa je njegov rojak Ren Nikaido z 921 točkami. Anže Lanišek je četrti.

