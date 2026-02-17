Hrgota po "skorajšnji" medalji: Malo boli, ampak to je šport

Po treh skokih ni kazalo najbolje za Anžeta Laniška in Domna Prevca na premierni olimpijski tekmi dvojic, nato pa je vreme napisalo novo zgodbo. Močno sneženje je prekinilo tekmo, žirija je tretjo serijo razveljavila in rezultati so obveljali po dveh serijah. Po teh sta bila slovenska skakalca peta – 1,9 točke od bronaste medalje. "Najbolj boli, kako smo jih izgubili," je priznal Robert Hrgota.

Krstna olimpijska tekma dvojic je Sloveniji prinesla peto mesto. Anže Lanišek in Domen Prevc sta bila od bronaste medalje oddaljena za le 1,9 točke, razplet pa je prinesel tudi veliko vprašanj.

Tekmo je v tretji seriji prekinilo močno sneženje, nato pa so se v žiriji odločili, da tretjo serijo razveljavijo. Domen je svoj tretji skok opravil v snegu, Lanišku pa se tretji poskus ni izšel po željah, a je bil na koncu tako ali tako črtan.

"Najbolj boli, kako smo jih izgubili. Malo boli, ampak to je šport."

Glavni trener Robert Hrgota ni skrival, da je bilo po razpletu prisotno tudi nekaj grenkobe.

"Najbolj v številu točk, ki nam jih je zmanjkalo za medaljo, in kako smo jih izgubili. Da, malo boli. Ampak nimaš kaj, to je naš šport, šport zunaj. Treba je narediti celoten skok do črte za padec. Fanta sta se res dobro bojevala, sploh Anže je naredil premik, ki smo ga želeli. Tisti dober meter je trenutno v glavi. Verjamem, da se bodo razmere čez nekaj časa polegle. Precej zadovoljni lahko zapustimo olimpijske igre," je dejal Hrgota.

Domen ni ponovil zlatih skokov, Anže je naredil določen premik

Hrgota se je ozrl tudi k Domnovemu nastopu, ki ni bil na takšni ravni kot pred dvema dnevoma na posamični preizkušnji, ko je poletel do olimpijskega zlata.

Foto: Matej Družnik/Delo/STA

"V prvi seriji je naredil zelo lep odskok, potem pa je v letni fazi malo pretiraval, zaradi česar je imel težave pri doskoku. V drugi seriji je skušal narediti korak nazaj, malo bolj strpno, a se mu je noga pri odskoku malce speljala, zato je moral v letu kar precej delati. Mogoče je zmanjkalo malo sreče, ampak tako je. Šport je v naravi, to moramo sprejeti."

Ob tem je poudaril, da je Lanišek naredil korak v smer, ki so jo iskali. Tisti "meter", ki je ločil od medalje, pa je po njegovih besedah trenutno predvsem v glavi.

"Če bi imeli še ene pol ure televizije, bi lahko čakali"

Ko je žirija tekmovanja predčasno sklenila tekmo in so obveljali rezultati prvih dveh serij, so nekateri potegnili krajši konec, drugi so se razveselili medalje – izjema sta bila Avstrijca, ki sta bila tokrat suverena.

"Ne vem, če sem že kdaj videl kaj takšnega. A smo v Dolomitih, zunaj, to je zimski šport. Vedno lahko pričakujemo nepričakovano."

"Če bi imeli še ene pol ure prenosa, bi lahko počakali in speljali tekmo do konca. Res ekstremna sprememba, veter se je obrnil in kar naenkrat je začelo snežiti. Ne vem, če sem že kdaj videl kaj takšnega. A smo v Dolomitih, zunaj, to je zimski šport. Vedno lahko pričakujemo nepričakovano."

Dve zlati kolajni in "skoraj", ki ne šteje

Moška zasedba skakalne reprezentance se je na dveh tekmah na teh olimpijskih igrah veselila odličij. Domen Prevc je v velikem slogu Sloveniji priskakal prvo posamično zlato medaljo na veliki skakalnici, skupaj z Anžetom Laniškom pa sta pomagala ekipi – v njej sta bili še Nika Vodan in Nika Prevc – do zlata na tekmi mešanih ekip.

Robert Hrgota je ponosen na Domna Prevca in na njegovo prehojeno pot. Foto: Aleš Fevžer

Medalje torej fantje niso osvojili na preostalih dveh tekmah – posamični na manjši skakalnici in tekmi dvojic.

"Sliši se zelo povprečno, če rečemo polovičen izkupiček. Smo pa v moški konkurenci edini z dvema zlatima kolajnama, kar zelo veliko šteje. Zelo lepo. Skoraj smo dobili tri, ampak skoraj ne pomeni nič. Če poenostavim: dobre olimpijske igre. Videli smo, koliko favoritom je na teh specifičnih skakalnicah v Predazzu spodletelo. Veseli me, da Domnu ni, pa tudi Anžetu na mešani tekmi ni. Tudi danes nam skoraj ne bi."

"Medalja je dodana vrednost, ne pa pogoj za veselje"

Beseda je nanesla tudi na Domnovo pot do zlata in na to, kaj Anže Lanišek potrebuje za take velike tekme – na olimpijskih igrah se je videlo, da ga je pritisk obremenjeval.

"Tudi Domen je človek. Ne bom rekel, da mu je spodletelo, še vedno je opravil dva lepa skoka. S telemarkom bi bil pri vrhu na tekmi dvojic. Anže je danes naredil tisto, kar smo pričakovali. Bolj sproščeno je skakal. Mogoče sproščenost in želja … Pomembno je, da dela na tem in da od sebe ne pričakuje preveč, ampak se bolj zbere na samo izvedbo. Medalja je samo dodana vrednost, ne pa pogoj za veselje."

Foto: Aleš Fevžer

Hrgota je ob tem izpostavil, da je Domen v zadnjih letih naredil velik preskok in da se mu to zdaj vrača tudi v najpomembnejših trenutkih.

"Veliko je prehodil. V zadnjih dveh ali treh letih je res naredil veliko pri sebi. Predelal je, kaj je pomembno in potrebno za vrhunski šport. To so malenkosti, ki se na koncu naberejo – sploh v obdobju dveh let. Danes vidimo, kaj te malenkosti prinašajo. Praktično je bil do zdaj nepremagljiv. Želimo si, da nadaljuje v tem ritmu."

Kaj sledi: nekaj prostih dni, Planica in sprejem v Ljubljani

Skakalci bodo zdaj imeli nekaj dni prosto, ob koncu tedna pa nadaljevali treninge. Hrgota bo ostal še dva dni na olimpijskih igrah in si ogledal še kakšno drugo tekmo.

Foto: Aleš Fevžer

Pred odhodom na naslednjo postojanko svetovnega pokala bodo imeli prihodnjo sredo v Planici še državno prvenstvo, v ponedeljek ob 17. uri pa v Ljubljani še sprejem.

Nagrade? "Smo še predaleč, nisem še o tem razmišljal."

Z uspehi na olimpijskih igrah prihajajo tudi finančne nagrade, ki jih podeljujeta država in Olimpijski komite Slovenije, del nagrade pa pripada tudi trenerjem. Hrgota na vprašanje, ali bo nagrado delil s trenerskim štabom, ni želel prehitevati: "Smo še predaleč, nisem še o tem razmišljal. O nobenih nagradah."