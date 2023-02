Naj Mekinc brez finala. "Usoden je bil drugi skok."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deskarji so na svetovnem prvenstvu v gruzijskem Bakurianiju danes opravili kvalifikacije v snežnem parku, v katerih je nastopil tudi Naj Mekinc. Enaindvajsetletni Ljubljančan je v najbolj množični deskarski disciplini zasedel 47. mesto. V ponedeljkov finale se je uvrstilo 16 najboljših. Najvišjo oceno dneva je prejel Japonec Takero Ocuka.

Šesti dan 15. SP v deskanju na snegu so prvič nastopili deskarji prostega sloga, ki so opravili kvalifikacije v snežnem parku. Mekincu se vožnji (za končni rezultat je štela boljša od dveh) nista posrečili, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

V prvo je Mekinc prejel oceno 15,98 točke, v drugo pa 21,76. Slednja je zadostovala za 47. dosežek v skupni razvrstitvi.

"Naj je na drsnih objektih obakrat začel zelo dobro, usoden pa je bil drugi skok. V drugem poskusu je bil zelo blizu uspešnega pristanka. Žal se mu ni izšlo in tako je na prvi tekmi prvenstva ostal brez načrtovanega finala, ki je bil sicer realno dosegljiv," je po tekmi povedal Matevž Pristavec, strokovni vodja disciplin prostega sloga v slovenski reprezentanci.

V nedeljo bo v kvalifikacijah snežnega parka nastopila še Urška Pribošič, naslednji teden pa se bosta oba preizkusila še v skokih prostega sloga.

Danes bo v Gruzijo pripotoval še zadnji del slovenske deskarske posadke. V njej bo samo Tit Štante, ki bo naslednji teden nastopil v snežnem žlebu, medtem ko je Kaja Verdnik zaradi angine ostala doma, so še zapisali pri SZS.

