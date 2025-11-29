Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Sobota,
29. 11. 2025,
11.56

6 minut

Žan Kranjec Žan Kranjec alpsko smučanje Ana Bucik Jogan

Alpsko smučanje, Copper Mountain, veleslalom (ž)

Na štartu le ena Slovenka

B. B.

Ana Bucik Jogan | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V soboto je v Copper Mountainu na sporedu ženski veleslalom za svetovni pokal, kjer bo na štartu le ena slovenska predstavnica. Prvi tek se začne ob 18. uri po slovenskem času, drugi pa ob 21. uri.

Tekmo bo odprla Švedinja Sara Hector iz Švedske. Slovenske barve bo branila Ana Bucik Jogan, ki bo šla na progo s številko 22. Na startu bo skupno 56 tekmovalk. Med favoritinjami je Avstrijka Julia Scheib, ki je dobila uvodni veleslalom sezone. Za najvišja mesta se bosta zagotovo borili domačinki Paula Moltzan in Mikaela Shiffrin.

Žan Kranjec je na petkovem veleslalomu za svetovni pokal v Copper Mountainu osvojil šesto mesto, potem ko je bil po prvi vožnji na drugem mestu. V finalu se mu je zgodila napaka na ciljni strmini in ostal brez stopničk.

Štartna lista, 1. tek:

1. Sara Hector (Šve)
2. Lara Colturi (Alb)
3. Paula Moltzan (ZDA)
4. Zrinka Ljutic (Hrv)
5. Alice Robinson (NZ)
6. Julia Scheib (Avt)
7. Thea Louise Stjernesund (Nor)
8. Camille Rast (Švi)
9. Nina O’Brien (ZDA)
10. Britt Richardson (Kan)
11. Lena Duerr (Nem)
12. Maryna Gasienica-Daniel (Pol)
13. Wendy Holdener (Švi)
14. Valerie Grenier (Kan)
15. Mina Fuerst Holtmann (Nor)

...

22. Ana Bucik Jogan (Slo)

