Na Pokljuki bodo čistili tudi športniki

Biatlonski center na Rudnem polju se pripravlja na poletno sezono. Kot vsako pomlad pa center s širšo okolico čaka čistilna akcija, ki bo letos na vrsti v soboto dopoldan. Čiščenje centra in okolice se bo začelo ob 8.30, sodelovali pa bodo tudi slovenski smučarski tekači in biatlonci.

"Kot vsako leto bomo tudi letos pospravili vse smeti, ki so se nabrale čez zimo, urediti pa je treba tudi malenkosti na progi, pograbiti in podobno. Pričakujem, da bo pri urejanju pomagalo okrog 150 ljudi," je o tem, kaj čaka člane Športnega društva Pokljuka in druge ljubitelje Rudnega polja, povedal Brane Gomilar, prvi operativec vseh potrebnih del v tem slovenskem biatlonskem centru.

Center na Rudnem polju se čisti spomladi in jeseni, Gomilar pa poudarja, da je smeti vsako leto manj, kar kaže na vse večjo ozaveščenost planincev in drugih obiskovalcev.

Uroš Velepec Foto: Vid Ponikvar

Na Pokljuki bodo prav v soboto mini priprave zaključevali slovenski reprezentanti. "Tudi mi bomo dodali svoj minimalni prispevek k čiščenju. Vesel sem, da ima Pokljuka svoje zveste prostovoljce, ne le člane društva, tudi številne rekreativce, ki se odzovejo na takšno akcijo. Tudi mi smo veseli, da si s takšnimi ljudmi lahko delimo Pokljuko," pa je akcijo pokomentiral selektor slovenskih biatloncev Uroš Velepec.