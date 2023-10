Mikaela Shiffrin nasprotuje terminu tekem v Söldnu

"Vedno, tudi pri visokih temperaturah, se lahko mentalno pripravim in smučam na tekmah. Ampak, ali ima to v resnici kakšen smisel?" avstrijska tiskovna agencija Apa povzema izjavo smučarke, ki se je z mediji danes srečala na dogodku svojega opremljevalca v Altenmarktu.

"Do katere mere naj okolje prilagajamo koledarju, ki si ga želimo? Ali naj ne bi raje prilagodili naših terminov okolju?" se je pri prijetnih 23 stopinjah Celzija v Avstriji spraševala smučarka. "Je zdaj res čas za tekmovanja v alpskem smučanju? Verjetno ne."

Petkratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala je prepričana, da je treba o koledarju dobro razmisliti in ga spremeniti.

Kot pravi, sam termin v Söldnu ni edina problematika in tudi v sposobnost avstrijskih prirediteljev, da uredijo proge, ne dvomi. Še veliko večje težave imajo alpski smučarji, ko v tem času iščejo primerne terene za trening, da bi se lahko optimalno pripravili na uvodno tekmo sezone.

"Prireditelji v Söldnu vedno najdejo način, da pripravijo tekmo. Težava je, da je v Evropi vedno manj primernih terenov za trening." Zato 10 dni pred prvo dirko na vprašanje, ali je nared za novo sezono s 45 tekmami, pravi: "Sploh ne."

In s svojimi mislimi nikakor ni osamljena. Trenutno se vsa svetovna elita na redkih primernih ledenikih v Evropi trudi najti zadovoljive pogoje za pripravo. Tematika se ponavlja že kar nekaj let, letos pa so razmere zelo ekstremne in smučarji se s treningov, kjer so temperature pod lediščem, vračajo v hotele, kjer dneve preživljajo v kratkih rokavih. Zimskega smučarskega vzdušja na ta način tudi med tekmovalci ni.

Preberite še: