Miha Hrobat

- rojen: 3. februarja 1995

- prebivališče: Kranj

- klub: ASK Triglav Kranj

- trener: Aleš Brezavšček

- disciplini na ZOI: smuk, superveleslalom

* Največji uspehi:

- OI:

24. mesto, Peking 2022, smuk

- SP:

8. mesto, Courchevel/Meribel 2023, smuk

- svetovni pokal:

3. mesto, Kvitfjell 2025, superveleslalom

3. mesto, Wengen 2025, smuk

3. mesto, Beaver Creek 2024, smuk

- izid sezone v svetovnem pokalu: 9. mesto, smuk, Kitzbühel (2026)

Hobiji: padel, druženje s prijatelji, smučanje z otroci



Prisotnost na Instagramu: @mihahrobat

Športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: "Olimpijska medalja (srebro) Žana Kranjca v Pekingu, ker je tja prišel po ne najboljšem začetku sezone, tudi z menjavo serviserja in je na koncu osvojil medaljo."

Zadnja knjiga ali film: "knjiga Secret race (Tyler Hamilton), film Avtomobili z junakom Strelo McQueenom (Gre za najljubšo risanko mojega sina Maksa)"

Moto ali navdihujoč citat: Z glavo na glavo

Naj hrana in pijača: Pražena jetrca, radenska

Vir: STA