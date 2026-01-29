Četrtek, 29. 1. 2026, 9.12
10 minut
Miha Hrobat
- rojen: 3. februarja 1995
- prebivališče: Kranj
- klub: ASK Triglav Kranj
- trener: Aleš Brezavšček
- disciplini na ZOI: smuk, superveleslalom
* Največji uspehi:
- OI:
24. mesto, Peking 2022, smuk
- SP:
8. mesto, Courchevel/Meribel 2023, smuk
- svetovni pokal:
3. mesto, Kvitfjell 2025, superveleslalom
3. mesto, Wengen 2025, smuk
3. mesto, Beaver Creek 2024, smuk
- izid sezone v svetovnem pokalu: 9. mesto, smuk, Kitzbühel (2026)
Hobiji: padel, druženje s prijatelji, smučanje z otroci
Prisotnost na Instagramu: @mihahrobat
Športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: "Olimpijska medalja (srebro) Žana Kranjca v Pekingu, ker je tja prišel po ne najboljšem začetku sezone, tudi z menjavo serviserja in je na koncu osvojil medaljo."
Zadnja knjiga ali film: "knjiga Secret race (Tyler Hamilton), film Avtomobili z junakom Strelo McQueenom (Gre za najljubšo risanko mojega sina Maksa)"
Moto ali navdihujoč citat: Z glavo na glavo
Naj hrana in pijača: Pražena jetrca, radenska
Vir: STA