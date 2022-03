Slovenci že takoj proti olimpijskim prvakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo v Meribelu ob koncu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju na programu paralelna tekma mešanih ekip. Slovenija bo nastopila v postavi Žan Kranjec, Martin Čater, Ana Bucik in Andreja Slokar. Ekipna tekma se bo začela ob 12.00.

Slovenija je na zadnji ekipni tekmi na olimpijskih igrah osvojila sedmo mesto. Takrat sta bila namesto Bucikove in Čatra v slovenski zasedbi Tina Robnik in Miha Hrobat, ki pa ju v Franciji ni. Slovencem žreb ni bil naklonjen, saj se bodo že v prvem boju pomerili z olimpijskimi prvaki Avstrijci. Ti so bili od Slovenije v četrtfinalu boljši tudi na olimpijskih igrah.

Drugi pari četrtfinala so Norveška - Francija, Italija - Nemčija in Švica - Kanada.

Preberite še: