Manca Caserman

- rojena: 8. septembra 2006

- prebivališče: Cerknica

- višina: 177 cm

- poklic: študentka Fakultete za gradbeništvo

- klub: Cerknica

- trenerka: Rok Tršan/Janez Marič

- discipline na ZOI: sprint, zasledovalno, posamično, ženska štafeta

* Največji uspehi:

- SP: /

- svetovni pokal:

7. mesto, Oberhof 2025, štafeta

73. mesto, Oberhof 2025, sprint

- MSP:

3. mesto, Östersund 2025, posamnično

8. mesto, Otepää 2024, mešana štafeta

- MEP:

1. mesto, Imatra 2026, sprint

2. mesto, Imatra 2026, mešana štafeta

- izid sezone: 73. sprint, Oberhof

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: kolajna na mladinskem svetovnem prvenstvu 2025

- zadnja knjiga ali film: The Dark Knight, Inception

- hobiji: gorništvo, čas s prijatelji

- moto/navdihujoč citat: "Kar je bilo, je bilo, kar je, je in kar bo, bo."



Vir: STA