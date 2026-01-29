Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
29. 1. 2026,
10.14

Manca Caserman

Manca Caserman | Foto Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA

- rojena: 8. septembra 2006
- prebivališče: Cerknica
- višina: 177 cm
- poklic: študentka Fakultete za gradbeništvo
- klub: Cerknica
- trenerka: Rok Tršan/Janez Marič

- discipline na ZOI: sprint, zasledovalno, posamično, ženska štafeta

* Največji uspehi:
- SP: /

- svetovni pokal:
7. mesto, Oberhof 2025, štafeta
73. mesto, Oberhof 2025, sprint

- MSP:
3. mesto, Östersund 2025, posamnično
8. mesto, Otepää 2024, mešana štafeta

- MEP:
1. mesto, Imatra 2026, sprint
2. mesto, Imatra 2026, mešana štafeta
- izid sezone: 73. sprint, Oberhof

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: kolajna na mladinskem svetovnem prvenstvu 2025
- zadnja knjiga ali film: The Dark Knight, Inception
- hobiji: gorništvo, čas s prijatelji
- moto/navdihujoč citat: "Kar je bilo, je bilo, kar je, je in kar bo, bo."

Vir: STA

Manca Caserman Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
