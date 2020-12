Podvig "kralja Henrika" na norveški veselici in polom Slovencev v finalu

Drugi moški slalom sezone svetovnega pokala v Madonni di Campigliu je minil v znamenju dvojne norveške zmage. Henrik Kristoffersen je v drugem teku uprizoril pravcati podvig in se z 12. mesta prebil na vrh. Drugo mesto je osvojil njegov rojak Sebastian Foss-Solevaag, sicer vodilni po prvem temu, tretji je bil Italijan Alex Vinatzer. V finalu sta nastopila dva Slovenca, do točk se je s 26. mestom dokopal le Štefan Hadalin, Žan Kranjec pa je po odstopu ostal brez uvrstitve.

Smučarska karavana se je iz Alta Badie preselila v Madonno di Campiglio, kjer so se slalomisti merili na drugi preizkušnji v novem tekmovalnem obdobju. Soljena proga v razmerah odjuge je največ razlogov za zadovoljstvo ponudila Norvežanom, Slovenija pa je v finalu nastopila z dvema predstavnikoma.

Kranjec odstopil, Hadalin izgubil 10 mest

Žan Kranjec je bil blizu novih slalomskih točk, a je v finalu storil napako in odstopil. Foto: Sportida V drugi vožnji je kot prvi nastopil Žan Kranjec, saj je v prvem teku dosegel 30. najboljši rezultat. Vodičanu je spodletel načrt, da bi se v Madonni, kjer je bil pred dvema letoma 11., znova znašel med dobitniki točk. Po napaki je odstopil in tako ostal brez uvrstitve.

Edini Slovenec, ki se je uvrstil med dobitnike točk, je tako postal Štefan Hadalin. Na prizorišču, kjer se je pred 11 meseci veselil največjega slalomskega uspeha v karieri (7. mesto), se mu je znova nasmihala vrhunska uvrstitev. Po prvem teku je zasedal 16. mesto, v drugo pa se mu izvedba ni posrečila. Prehitel je le enega tekmeca in na koncu osvojil 26. mesto. Tako se je ponovil scenarij s prvega slaloma v tej sezoni, na katerem se je med dobitniki točk izmed Slovencev znašel le Hadalin. V ponedeljek je osvojil 20. mesto.

Kaj so povedali Slovenci po drugem slalomu v tej sezoni?

Štefan Hadalin: ''Prva vožnja je bila solidna do treh četrtin, strmina pa malo slabša, a bil sem zadovoljen s svojim izkupičkom. V drugi vožnji nisem našel dobrih občutkov že od starta, preveč sem smučal s telesom in premalo z nogami. Premalo sem si zaupal tudi po strmini in potem proti cilju. Na koncu nisem zadovoljen z izkupičkom, a nimam kaj. Zdaj je treba spočiti glavo, potem pa iti na en dober trening in potem probati vse te stvari izboljšati na naslednjih tekmah.''



Žan Kranjec: ''Danes sem spet na žalost odstopil. Uvrstil sem se v drugi tek, kar je pozitivno. Številka ena v drugem teku je bila neka prednost. Počutim se dokaj solidno, tako da mi je bilo zelo žal odstopa, a to je naš šport in gremo naprej z dvignjeno glavo."



Klemen Bergant: ''Po prvem teku je kar lepo kazalo, vedeli smo tudi, da se bodo v drugem teku stvari premešale. Žan je imel lepo priložnost, a v slalomu se dogajajo napake in je odstopil. Lotil se je tako, kot je treba. Štefan pa v drugem teku v zgornjem in srednjem delu proge ni dobro ocenil proge in je enostavno preveč zavijal oziroma ni imel tistega tempa, ki je potreben. Danes osebno tako nisem zadovoljen. Zdaj bomo nekaj dni doma, potem gremo na trening med božičnimi in novoletnimi prazniki za štiri dni. Januarja se bomo razdelili. Žan se bo skupaj z italijansko ekipo v Italiji pripravljal za veleslaloma v Adelbodnu, Štefan pa bo naredil nekaj dni treningov in potem šel na tekmo v Zagrebu.''

Kristoffersena oblile solze sreče

26-letni Norvežan je v Madonni dobil slalomsko preizkušnjo že tretjič. Pred tem je bil najboljši leta 2015 in 2016. Foto: Reuters Junak dneva je postal 26-letni Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je v drugem teku pridobil 11 mest in se na koncu razveselil 22. zmage za svetovni pokal v karieri. Zanj je to prva po 11 mesecih, nazadnje je bil najboljši 20. januarja 2020 v Schladmingu, tako da so Skandinavca ob proglasitvi zmagovalca oblile solze sreče.

V boju za drugo mesto je vladala neverjetna gneča. V drami stotink je na drugem mestu pristal Norvežan Sebastian Foss-Solevaag, ki je bil v prvem teku od rojaka Kristoffersena hitrejši za 1,25 sekunde, na koncu pa za njim zaostal 33 stotink. Za stotinko je prehitel Italijana Alexa Vinatzerja, domačina iz Val Gardene, za dve pa Avstrijca Manuela Fellerja, ki se je moral zadovoljiti z nepriljubljenim četrtim mestom.

Na zmagovalnih stopničkah je Norvežanoma delal družbo še Italijan. Foto: Reuters

Za zmagovalcem je sicer za manj kot sekundo zaostalo kar 17 tekmovalcev.

Kaj se je dogajalo v prvem teku?

Slalomsko preizkušnjo je odprl Švicar Daniel Yule, ki lovi tretjo zaporedno zmago v Madonni. Hitro je zdrsnil s prvega mesta. S številko 2 ga je Norvežan Sebastian Foss Solevaag.prehitel za 78 stotink sekunde. Bil je tako hiter, da ga ni prehitel nihče.

Med vodilnega Skandinavca in Švicarja Yuleja se je najprej vrinil zmagovalec uvodnega slaloma v tej sezoni Ramon Zenhäusern. Za Solevaagom zaostaja štiri desetinke sekunde in zaseda drugo mesto. Na tretje mesto se je s številko 12 uvrstil domačin iz Val Gardene Alex Vinatzer (+0,50), takoj za njim pa je Avstrijec Manuel Feller (+0,54).

Štefan Hadalin, ki v desni nogi še čuti posledice sobotnega padca na veleslalomu v Alta Badii, je v drugem teku izgubil deset mest. Foto: Reuters

Na štartu so bili trije Slovenci. Štefan Hadalin, ki je januarja v Madonni di Campiglio s sedmim mestom vknjižil svojo najboljšo uvrstitev na klasičnem slalomu svetovnega pokala, se je s številko 22 uvvrstil na 16. mesto. Za vodilnim Norvežanom zaostaja 1,49 sekunde. Žan Kranjec (+2,26) je dolgo časa trepetal za preboj v finale, na koncu pa osvojil 30. mesto, tako da bo v finalu prebil led in imel najboljše pogoje na progi. Aljaž Dvornik je nastopil kot 54., njegov zaostanek pa je znašal več kot štiri sekunde, tako da je izpadel iz boja za finale in osvojil 47. mesto.

Madonna di Campiglio, 2. tek:

Skupna razvrstitev v svetovnem pokalu (11/38):

1. Alexis Pinturault (Fra) 440

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 375

3. Marco Odermatt (Švi) 340

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 312

5. Filip Zubčić (Hrv) 250

6. Mauro Caviezel (Švi) 217

7. Loic Meillard (Švi) 189

8. Tommy Ford (ZDA) 174

9. Lucas Braathen (Nor) 168

10. Alexander Schmid (Nem) 165

11. Žan Kranjec (Slo) 163

...

26. Martin Čater (Slo) 107

65. Štefan Hadalin (Slo) 30

67. Boštjan Kline (Slo) 29

89. Miha Hrobat (Slo) 11

...



Seštevek slaloma (2/11):

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 140

2. Manuel Feller (Avt) 130

3. Ramon Zenhäusern (Švi) 120

4. Alex Vinatzer (Ita) 110

5. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 109

6. Marco Schwarz (Avt) 89

7. Alexis Pinturault (Fra) 64

8. Linus Strasser (Nem) 53

9. Kristoffer Jakobsen (Šve) 48

10. Jean-Baptiste Grange (Fra) 47

...

23. Štefan Hadalin (Slo) 16

...

Madonna di Campiglio, 1. tek:

