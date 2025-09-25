Luka Steiner potrdil kandidaturo za predsednika Smučarske zveze Slovenije

Luka Steiner je danes v izjavi za STA potrdil, da se bo na skupščini 7. oktobra potegoval za nadomestni mandat predsednika Smučarske zveze Slovenije. Steiner, ki je od leta 2019 podpredsednik nacionalne krovne organizacije, je pripravljen prevzeti položaj predsednika po odstopu Enza Smrekarja s tega položaja zaradi osebnih razlogov.

"Po premisleku, po pogovoru z vsemi, ki so se s to odločitvijo seznanili, sem se odločil, da bom sprejel to odgovornost," je Steiner dejal za STA ob robu medijskega dogodka ob 80. obletnici Elana.

"Pred nami je pomembna olimpijska sezona, pred nami so zimske olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo. SZS - združenje smučarskih panog, je velika športna zveza, ki združuje številne panoge in naše moči bodo usmerjene v to, da zagotovimo trajne pogoje za njeno delovanje in nadaljnji razvoj. To bo osrednji izziv tega obdobja," je poudaril.

"Vsak, ki je pripravljen slovenskemu smučanju pomagati ..."

Izvršilni odbor SZS je 1. julija za naslednika Smrekarja za obdobje do volilne skupščine soglasno imenoval predsednika uprave Športne loterije Steinerja.

Na vprašanje, ali bo Smrekar ostal povezan z delovanjem SZS v prihodnje, je Steiner odgovoril: "Vsak, ki je pripravljen slovenskemu smučanju pomagati, je zelo dobrodošel, da pomaga. Predsednik Smrekar je pustil v svojem obdobju v slovenski smučariji vrhunski pečat in precejšnji del smo bili z ekipo z njim. To zagotavlja lažji prehod, na drugi strani pa tudi predstavlja zelo lepo in dobro možnost, da na področjih, kjer se vidimo še naprej skupaj, pomagamo slovenskemu smučanju in športu."

Smučarska zveza bo na redni letni skupščini, ki bo 7. oktobra v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, izvolila novega predsednika. Ta bo svoj mandat opravljal le nekaj mesecev, do poteka zdajšnjega štiriletnega mandata, ki se bo končal z olimpijskim ciklom in ZOI v Italiji.

"Mandat ni začasen, je pa časovno omejen, formalno se bo sklenil aprila oziroma maja. Ne glede na to, ali odgovornost prevzameš za šest dni, šest tednov ali pa šest mesecev je v mojih očeh treba delovati enako motivirano, enako odgovorno in disciplinirano. Glede trajanje mandata ne treba delati razlik, treba je imeti enak fokus in predanost v izkazovanju odgovornosti do situacije, treba je delati za šport in šport in športnike in to bo naš fokus," je dejal Steiner.

Smuči bodo šle najbolj perspektivnim alpskim smučarkam in smučarjem

Kandidat za predsednika SZS se je danes v Begunjah na Gorenjskem udeležil dogodka ob 80. obletnici Elana, proizvajalca smuči in športne opreme. Ob tem so v Elanu smučarski zvezi podarili 80 parov tekmovalnih smuči. "Te bodo namenjene nadobudnim slovenskim tekmovalcem, ki bodo morda postali novi Ingemarji Stenmarki ali Bojani Križaji," so poudarili.

"Smuči bodo šle najbolj perspektivnim alpskim smučarkam in smučarjem, za katere verjamemo, da bodo v prihodnje tvorili tekmovalno jedro slovenskega alpskega smučanja," je v zvezi z donacijo dejal Steiner.

"Pomembno je, da mlade obdržimo v športu, v smučanju, ne le tekmovalnem, da postanejo aktivni trenerji, sodniki, športni delavci in da s tem ustvarimo trajni sistem, ki bo omogočil nadaljnji razvoj slovenskemu športu in smučanju. Če ne bomo pri tem uspešni, bomo vedno težje v globalnem športnem svetu zgradili tako kakovostne tekmovalke in tekmovalce, ki bodo dosegali vrhunske rezultate, kot so jih generacije pred njimi. Mislim, da je donacija zelo na mestu. Z njo se bodo znatno povečale naše možnosti in strateške zaveze," je prepričan.

"Elan je gotovo del ne samo smučarske, ampak slovenske športne identitete, ki je presegla slovenske meje, a hkrati vse te globalne uspehe dela vedno naše. Tu je razvoj, tu je znanje, tu je tradicija, kot vidimo, je tudi neko veliko zavedanje trenutnih lastnikov o pomenu vsega tega, in mislim, da je to izjemno močen in trden temelj za to, da v prihodnje naredimo kaj dobrega skupaj," je poudaril Steiner.

