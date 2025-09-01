Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
12.38

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Druga kariera Druga kariera Smučarska zveza Slovenije Štefan Hadalin

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 12.38

18 minut

Menjava v vrstah Smučarske zveze Slovenije in nova vloga za Štefana Hadalina

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Štefan Hadalin | Štefan Hadalin je s 1. septembrom na Smučarski zvezi Slovenije prevzel komunikacijo z mediji v povezavi z alpskim smučanjem. | Foto www.alesfevzer.com

Štefan Hadalin je s 1. septembrom na Smučarski zvezi Slovenije prevzel komunikacijo z mediji v povezavi z alpskim smučanjem.

Foto: www.alesfevzer.com

Štefan Hadalin, ki je januarja lani sporočil, da končuje smučarsko kariero, vmes pa je že dodobra zagrizel v izziv dela osebnega trenerja, se je z današnjim dnem pridružil medijski ekipi Smučarske zveze Slovenije. Hadalin bo v novi sezoni glavna kontaktna oseba za komunikacijo z mediji v povezavi z alpskim smučanjem.

Štefan Hadalin bo v vlogi predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje nasledil dozdajšnjega predstavnika Gašperja Jakomina, ki ostaja del ekipe z drugimi pomembnimi zadolžitvami, so sporočili s SZS.

"Štefan je eden izmed najuspešnejših nekdanjih slovenskih alpskih smučarjev, ki je s svojo kariero pustil pomemben pečat v svetovnem smučanju. Njegove izkušnje, predanost in poznavanje tekmovalnega okolja bodo v veliko podporo pri nadaljnjem razvoju in uspešnem delu Smučarske zveze Slovenije, še posebej na področju sodelovanja z mediji in širšo javnostjo," so še dodali pri krovni smučarski organizaciji.

Preberite še:

Štefan Hadalin
Sportal Nova realnost Štefana Hadalina
Tijan Marovt
Sportal Tijan Marovt končal športno pot: Kot da mi ni bilo usojeno
Druga kariera Druga kariera Smučarska zveza Slovenije Štefan Hadalin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.