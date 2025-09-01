Štefan Hadalin, ki je januarja lani sporočil, da končuje smučarsko kariero, vmes pa je že dodobra zagrizel v izziv dela osebnega trenerja, se je z današnjim dnem pridružil medijski ekipi Smučarske zveze Slovenije. Hadalin bo v novi sezoni glavna kontaktna oseba za komunikacijo z mediji v povezavi z alpskim smučanjem.

Štefan Hadalin bo v vlogi predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje nasledil dozdajšnjega predstavnika Gašperja Jakomina, ki ostaja del ekipe z drugimi pomembnimi zadolžitvami, so sporočili s SZS.

"Štefan je eden izmed najuspešnejših nekdanjih slovenskih alpskih smučarjev, ki je s svojo kariero pustil pomemben pečat v svetovnem smučanju. Njegove izkušnje, predanost in poznavanje tekmovalnega okolja bodo v veliko podporo pri nadaljnjem razvoju in uspešnem delu Smučarske zveze Slovenije, še posebej na področju sodelovanja z mediji in širšo javnostjo," so še dodali pri krovni smučarski organizaciji.

