Ljubno in Beljak ogrožena, Nemci so si zaželeli tudi ženske skakalne turneje

Moška novoletna turneja smučarjev skakalcev je eden najbolj uveljavljenih športnih dogodkov ob prehodu leta v Srednji Evropi. Lukrativna serija, ki je stara že več kot sedem desetletij, naj bi se zdaj preselila tudi med dekleta in iz termina izrinila tekmi v Beljaku in Ljubnem, kažejo novice, ki se v teh dneh pojavljajo v Avstriji in Nemčiji.

Pri Avstrijski tiskovni agenciji izpostavljajo enake možnosti spolov. Moško tekmo v Oberstdorfu, kjer je 25.000 navijačev spodbujalo skakalce, primerjajo z uvodom ženske novoletne serije v Beljaku, ki si jo je ogledalo 2000 ljubiteljev skokov. Že za prihodnjo sezono na Api napovedujejo možne spremembe.

Nemška zveza že vložila zahtevo

Aktivni so predvsem Nemci, ki želijo že prihodnje leto izvesti tekmi v Garmisch-Partenkirchnu in na novega leta dan tudi v Oberstdorfu. Ustrezno zahtevo za uvrstitev v tekmovalni koledar je nemška zveza že vložila pri Mednarodni smučarski zvezi.

Športni direktor Smučarske zveze Avstrije Mario Stecher je novico potrdil in dodal, da si kot nadaljevanje obeh tekem v Nemčiji prihodnje leto lahko predstavlja tudi tekmovanji v Beljaku in na Ljubnem v začetku januarja.

Kakšni so natančni načrti nemške in avstrijske zveze, kjer so najavljali novoletno turnejo na istih skakalnicah, kjer potekajo moške tekme, ni popolnoma jasno. V Avstriji so letos sporočili, da se začetek novoletne turneje iz sezone 2023/24 zamika vsaj za eno leto, pri tem pa izpostavljajo, da se dogodkov ne sme prehitevati in da je treba zadevo dobro premisliti in načrtovati trajnostno.

Ideja ni nova

Ideja o ženski novoletni turneji je sicer že starejšega datuma. Najprej so jo zavrnili v Nemčiji, kjer pa z naraščanjem priljubljenosti ženskih skokov zdaj vidijo priložnost in se jim pri uresničitvi kar nekako mudi.

Osnovni argument v Nemčiji je zdaj enakost spolov in priložnost za skakalke ter vztrajno ponavljanje, da ženski skoki že zamujajo enkratno priložnost.

Druga resnica je ta, da v Nemčiji ženski skoki pridobivajo na popularnosti in občasno v televizijskih prenosih presegajo tudi 20 odstotkov gledalcev, kar pa že prinaša priložnost za zaslužek.

Nekoliko previdnejši so v izjavah v Avstriji, saj je Stecher izpostavil, da si zna zamišljati tudi močnejšo in atraktivnejšo novoletno serijo za dekleta, ki bi potekala v treh državah. "Prepričan sem, da bo nastal produkt, ki bo navdušil skakalke."

Preberite še: