Diši po novi pravljici Američanke, Robnikova navdušila

S soncem obsijani avstrijski Lienz je danes prizorišče četrtega ženskega veleslaloma sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Američanka Mikaela Shiffrin je postavila najboljši čas prvega polčasa, Tina Robnik pa je v "slovenskem" dvoboju prehitela Meto Hrovat in se uvrstila na rep najboljše deseterice. Hrovatova je po veliki napaki v zgornjem delu proge osvojila 13. mesto.

Preizkušnjo v Avstriji je odprla Italijanka Marta Bassino, zmagovalka letošnjega veleslaloma v Killingtonu v ZDA, vodilna smučarka v skupnem seštevku svetovnega pokala, Američanka Mikaela Shiffrin, pa se je na progo podala kot četrta in navdušila. Trenutno vodi z lepo prednostjo pred zasledovalkami. Italijanka Federica Brignone, vodilna v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, za Shiffrinovo zaostaja 74 stotink sekunde in je trenutno na tretjem mestu, pred njo je tudi rojakinja Marta Bassino. Shiffrinova se spogleduje že s 63. zmago na tekmi za svetovni pokal.

Robnikova pred Hrovatovo

Tini Robnik se nasmiha zelo visoka uvrstitev po prvem teku. Foto: Reuters Na glavno slovensko orožje je bilo potrebno počakati do štartne številke 13, s katero se je na progo podala Meta Hrovat. Hrovatova je v tej zimi najboljša Slovenka, v skupnem seštevku svetovnega pokala je na 26. mestu, v veleslalomskem po 10. mestu iz Courchevela in 14. iz Killingtona 14., njen najboljši izid sezone pa je četrto mesto s paralelnega slaloma v St. Moritzu. V zgornjem delu proge je storila napako, izgubila veliko časa, na koncu pa za Shiffrinovo zaostala sekundo in 88 stotink, kar trenutno zadošča za uvrstitev tik pod najboljšo deseterico.

Hrovatova ni najhitrejša Slovenka po prvem teku. To je Tina Robnik, ki je štartala kot 22. in se z zaostankom sekunde in 70 stotink zavihtela med najboljšo deseterico. Prvi tek je končala na solidnem desetem mestu.

Slovenija bo imela v finalu dve predstavnici, saj sta bili Ana Bucik in Neja Dvornik, da bi se vmešale v boj za dobitnice točk svetovnega pokala. Finalna vožnja z najboljšimi tridesetimi smučarkami se bo začela ob 13.30.

