Nemški skakalni legendi odkrito o bratih Prevc

Sven Hannawald in Martin Schmitt sta v smučarskih skokih pustila ogromen pečat. Tudi po uspešnih karierah ostajata v športu in opravljata vlogo strokovnih komentatorjev. Dotaknila sta se bratov Prevc. Schmitt vidi Petra na pravi poti, pri Domnu pa je dodal, da je morda pridobil kakšen dodaten kilogram.

Sven Hannawald je zadnji nemški skakalec, ki je osvojil prestižno novoletno turnejo. Pred 16 leti se je z velikimi črkami zapisal v zgodovino, potem ko je zmagal na vseh štirih tekmah, kot edini se lahko pohvali s tem podvigom.

Tudi Martin Schmitt je vknjižil zmage na turneji. Štirikrat je stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce, a je ni nikdar osvojil.

"Fischerjeva smučka ni tako agresivna kot Slatnarjeva. Peter je zdaj stari Peter."

Po končani karieri nadaljujeta delo v skakalnem športu in sta strokovna komentatorja na televizijski hiši Eurosport. Vse skakalce podrobneje analizirata in nič drugače ni s slovenskimi orli.

"Peter Prevc je spremenil nekaj pri odrivu ali pa zamenjal smučko, ker zdaj deluje drugače kot na začetku sezone. Je stari Peter," pravi Schmitt. Foto: Sportida Schmitt je vesel, da se Peter Prevc dviguje. Dotaknil se je njegovega napredka: "V tem trenutku mu ne manjka več veliko. Na začetku sezone je imel nekaj težav. Zamenjal je smuči. Fischerjeva smučka ni tako agresivna kot Slatnarjeva. Iz mojega zornega kota se mora privaditi nanjo. Mislim, da je naredil tudi nekaj sprememb med sezono. Morda skače z drugimi smučmi kot na začetku sezone. Ali pa je morda kaj spremenil pri odskoku, saj je videti drugačen. Na začetku sezone pri odrivu ni bil tako agresiven v prvem delu leta. Ali pa ni mogel biti ... Zdaj je to popravil in je stari Peter."

"Če bo prišel na stopničke, bo zmaga spet blizu"

Nemški strokovnjak ga ob takšnem nadaljevanju kmalu vidi na stopničkah: "Skače na visoki ravni. V Garmischu sem ga pričakoval na stopničkah, a ni imel dobrih pogojev. V tem trenutku nima veliko popraviti, samo pridobiti mora samozavest. Če bo prišel na stopničke, bo zmaga spet blizu. Najbolj pomembno je, da si zaupa in verjame vase."

"Domen ima morda kakšen kilogram preveč"

Nato se je dotaknil tudi mlajšega brata Domna, ki se je šele nedavno priključil karavani smučarskih skokov, potem ko je izpustil začetek sezone. A mu ne uspe najti pravega ritma in skokov, s katerimi je lani navduševal ljubitelje tega športa: "Za mladega skakalca je normalno, da prihajajo vzponi in padci. Videti je nekoliko višji in težji. Morda ima kakšen kilogram preveč. Za njegov način skakanja je dobro, da si lahek. Da bi lahko bil potem tako agresiven kot lani ... Če bi izgubil kak kilogram, bi bil morda v boljšem položaju."

Po Schmittovem mnenju je Domen zrasel in ima za svoj slog skakanja kakšen kilogram preveč. Foto: Sportida

"Vesel bi bil, če bi se oba kmalu vrnila"

Da je pred mlajšim Domnom še dolga pot, je poudaril tudi Hannawald. Poudaril je, da je brat Peter dolgo časa gradil, da je prišel do vrha. Čeprav nima nič skupnega s Slovenijo, pa obema želi, da se kmalu vrneta na položaje, na katerih sta že bila.

Domen in Peter sta že stala skupaj na zmagovalnem odru. Hannawald poudarja, da je lepo videti brata na stopničkah. Foto: Sportida

"Peter je na dobri poti, glede na to, kar sem videl v Garmischu. Vesel sem. Od lani je naredil veliko majhnih korakov. V Garmischu je pokazal stabilnost, kar je dober temelj za nadaljnjo pot. Pri Domnu bo potrebna daljša pot. Vedno je težava, če prideš in zasiješ kot zvezda ter potem hitro izpadeš. Peter je veliko let delal, da je prišel do te ravni. Domen bo tudi moral. Vesel bi bil, če bi se oba kmalu vrnila. V preteklosti sta kot brata skupaj stala na odru za zmagovalce in to je vedno lepo videti," pa je o bratih Prevc dejal Hannawald.