Lanišek tik za stopničkami, Kranjec diskvalificiran

Celinski pokal, Saporo, druga tekma

Lanišek je po prvi seriji 14. preizkušnje celinskega pokala v smučarskih skokih na Japonskem zasedal 14. mesto, potem ko je skočil 127,5 metra. V finalu je s 134,5 metra imel tretjo oceno, skupaj 214,8 točk pa ga je pripeljalo do končnega četrtega mesta.

Prva trojica je tokrat odstopala. Daniel Huber iz Avstrije je s 128,5 in 139,5 metra dolgima skokoma zbral 246,0 točk, drugi Rus Jevgenij Klimov je s 136 in 141,5 metra zbral 240,9 točk, vodilni po prvi seriji in na koncu tretji Norvežan Tom Hilde pa je s 141.5 in 129.5 metri zbral 233,0 točk.

Od naše šesterice so točke osvojili še Tomaž Naglič na 12. mestu, Miran Zupančič na 23. in Robert Kranjec na 28. mestu, potem ko je bil po prvi seriji četrti, v finalu pa je bil eden izmed treh skakalcev, ki so bili diskvalificirani zaradi neustreznega dresa.

Nejc Dežman je osvojil 34. mesto, Rok Tarman je bil 36. V skupnem seštevku še naprej vodi Norvežan Marinus Lindvik pred Dežmanom.