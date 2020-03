Superveleslalom odpovedan, Švicar do prvega globusa

Na Norveškem bi morali spremljati hud boj za mali kristalni globus v superveleslalomu, a so organizatorji zaradi slabih vremenskih razmer, predvsem dežja in megle, preizkušnjo odpovedali. To pomeni, da je lastnik malega globusa postal Švicar Mauro Caviezel, ki je najbližjega zasledovalca Vincenta Kriechmayra prehitel za zgolj tri točke. Z odpovedjo je bil še najmanj zadovoljen vodilni v skupnem seštevku Aleksander Aamodt Kilde, ki ima pred zaključkom v Kranjski Gori 54 točk prednosti pred specialistom za tehnične discipline Alexisom Pinturaultom. Na Gorenjskem sta predvidena veleslalom in slalom.