V živo: najbolj se smeji Slovakinji, poker Slovenk v finalu

V Kronplatzu v Italiji poteka ženski veleslalom za svetovni pokal. Po prvem teku vodi Slovakinja Petra Vlhova, za najboljši slovenski rezultat pa je poskrbela Meta Hrovat. Zaseda 13. mesto, v finalu pa bodo nastopile še Tina Robnik, Andreja Slokar in Ana Bucik. To je zadnji ženski veleslalom pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki se bodo v Pekingu začele 6. februarja. Druga vožnja se je začela ob 13.30.

V finalu nastopa pet Švicark, štiri Slovenke, Norvežanke in Avstrijke, tri Francozinje in Američanke, dve Švedinji in Kanadčanka, Novozelandka, Poljakinja ter Slovakinja.

Vrstni red po 1. teku: 1. Petra Vlhova (Slk) 59.98

2. Sara Hector (Šve) 1:00.32

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:00.57

4. Marta Bassino (Ita) 1:00.59

5. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 1:00.63

6. Federica Brignone (Ita) 1:00.68

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:00.72

8. Tessa Worley (Fra) 1:00.80

9. Alice Robinson (NZl) 1:01.08

10. Katharina Truppe (Avt) 1:01.44

11. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 1:01.48

11. Michelle Gisin (Švi) 1:01.48

13. Meta Hrovat (Slo) 1:01.70

14. Stephanie Brunner (Avt) 1:01.73

15. Katharina Liensberger (Avt) 1:01.87

...

25. Tina Robnik (Slo) 1:02.43

28. Andreja Slokar (Slo) 1:02.55

29. Ana Bucik (Slo) 1:02.64

40. Neja Dvornik (Slo) 1:03.52

Danes poteka šesti izmed devetih predvidenih ženskih veleslalomov v tej sezoni. Kot prva izmed Slovenk se je predstavila Meta Hrovat. Za vodilno Slovakinjo je zaostala sekundo in 72 stotink, kar je na koncu zadoščaloi za 13. mesto. Tina Robnik, Andreja Slokar in Ana Bucik so za Vlhovo zaostale okrog poltretje sekunde in za preboj v finale trepetale do zadnjega. Na koncu so si vse zagotovile še en nastop, predstavile se bodo v začetnem delu finala. Neja Dvornik je nastopila s številko 46, njen zaostanek pa je bil prevelik, da bi lahko računala na nastop v drugem teku.

Meta Hrovat po prvem teku zaseda 13. mesto. Za vodilno Slovakinjo zaostaja sekundo in 72 stotink. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmo je odprla Slovakinja Petra Vlhova in bila prehitra za vse. Američanka Mikaela Shiffrin, vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima pred Vlhovo 52 točk prednosti, se je predstavila kot četrta in za Slovakinjo zaostala skoraj šest desetink sekunde, še najbližje pa se je Vlhovi približala Švedinja Sara Hector, vodilna v seštevku veleslaloma.

Zadnji veleslalom za ženske je bil v Kranjski Gori. Tam je slavila Švedinja Sara Hector. Od Slovenk se je najbolje odrezala Tina Robnik, ki je bila osma. Mesto za njo se je uvrstila Meta Hrovat, Ana Bucik pa je bila 12.