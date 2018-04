Kostelić tudi uradno "na drugi strani"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ivica Kostelić je bil letos tudi predtekmovalec na zagrebški tekmi svetovnega pokala, sicer pa ob mnogih popotniških avanturah deluje kot svetovalec v hrvaški reprezentanci. Foto: Sportida

Nekdanji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Ivica Kostelić, mimogrede – zadnji pred ero Marcela Hirscherja, je eden od tistih smučarjev, ki nikoli ne bodo priznali, da so tekmovalne smuči postavili v kot. Nazadnje je tekmoval februarja 2017. Že v pretekli zimi se je nato preizkušal tudi v vlogi svetovalca v hrvaški reprezentanci.

V novi sestavi hrvaške reprezentance, na čelu katere kot direktor ostaja Vedran Pavlek, mu tudi uradno pripada vloga trenerja-svetovalca. "V tej vlogi se je odlično znašel. Reprezentanti so jo odlično sprejeli," sporočajo iz hrvaškega tabora, v kateri še naprej deluje tudi njegov oče Ante Kostelić, in sicer kot trener bratov Eliasa in Samuela Kolege.

Cilj: kolajna v Pekingu 2022

Tudi sicer hrvaška reprezentanca, katere dolgoročni uradni cilj je kolajna na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, večinoma deluje po načelih zasebnih ali kar družinskih ekip. Vsi člani A reprezentance (Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš in Elias Kolega) imajo namreč svoje trening skupine s pripadajočim trenerjem in serviserjem.

Na boljše čase pa sosedje računajo tudi v ženskem smučanju. Status A reprezentantke pripada Leoni Popović, ki sicer okreva po februarski poškodbi. Z njo pa bo trenirala tudi 17-letna Ida Štimac.

Zrnčić-Dim brez mesta v reprezentanci

Za razliko od preteklih sezon pa v reprezentanci ni 32-letnega Natka Zrnčića-Dima, ki se je sicer še ta mesec mudil na tekmah na Krvavcu. Zagrebčan, ki se sicer lahko pohvali s petimi uvrstitvami na stopničke za zmagovalce svetovnega pokala in bronom na svetovnem prvenstvu 2009 (vse v kombinaciji), namreč po poškodbi v sezoni povratka ni izpolnil kriterijev. Konca kariere ni naznanil, zato mu pri zvezi obljubljajo pomoč pri logistiki.