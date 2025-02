Ko domišljija otroke ponese na srečanje s športnimi idoli

Da srečanje s športnim vzornikom ni misija nemogoče, potrjuje že tretja izvedba natečaja Ustvari pokal za Planico 7 . Z njim v Skupini Triglav spodbujajo otroke in mladostnike k ustvarjalnemu in aktivnemu preživljanju prostega časa. Na ta način jim nudijo priložnost, da za najboljše smučarske skakalce sveta navijajo v družbi svojega razreda ali svoje športne idole celo spoznajo in jim predajo pokal za osvojeno tekmovanje Planica 7.

Foto: Zavarovalnica Triglav

"Na natečaju za pokal Planice 7 je bilo zelo lepo, ker je nagrada zelo posebna. Ker se ti nekaj takega lahko zgodi le enkrat v življenju," je ob lanski zmagi na ustvarjalnem natečaju povedala osnovnošolka Tjaša. Mlada ustvarjalka je namreč lanskemu zmagovalcu tekmovanja Planica 7 Danielu Hubru iz Avstrije predala pokal, ustvarjen po njeni risbi, in ob tem spoznala tudi slovenske orle.

Za tovrstno doživetje se s sodelovanjem v natečaju Ustvari pokal lahko otroci in mladostniki potegujejo tudi letos. "Zelo sem ponosen, da sem tudi letos del ustvarjalnega natečaja," vrtčevskim otrokom in osnovnošolcem sporoča Cene Prevc, ambasador natečaja Ustvari pokal, ter jih vabi, da svojo idejo o videzu pokala za najboljšega smučarskega skakalca prelijejo na papir: "Otroci, skupaj s starši oddajte svoje risbe do 9. februarja na www.planica.triglav.si."

Z zmagovalno risbo do edinstvenega doživetja

Po zaključku zbiranja risb oziroma med 10. in 21. februarjem bo na spletni strani natečaja za oddane risbe lahko glasovala širša javnost. V tem času bo strokovna komisija izbrala tudi zmagovalno risbo, po kateri bo ustvarjen pravi pokal za letošnjega zmagovalca skupnega seštevka najboljših sedmih skokov na zaključku svetovnega pokala v Planici.

Avtorji desetih risb, ki bodo prejele največ glasov širše javnosti, bodo na ogled kvalifikacij popeljali ves svoj razred. Avtor risbe, ki bo na podlagi izbora komisije zmagala na natečaju, pa bo na zadnji dan finala svetovnega pokala v smučarskih skokih pokal podelil zmagovalcu tekmovanja Planica 7.

Spodbuda ustvarjalnemu in aktivnemu življenjskemu slogu

"Z natečajem Ustvari pokal za Planico 7 skupaj s slovenskimi smučarji skakalci otroke navdušujemo nad športom, gibanjem in ustvarjanjem. Tako ob porastu uporabe mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav, ki ga zaznavamo tudi med otroki in mladostniki, podpiramo starše, vzgojitelje in učitelje pri skrbi za zdrav kognitivno-motorični razvoj najmlajših," je povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za marketing v Zavarovalnici Triglav.

V največji slovenski zavarovalno-finančni skupini ob tem že nestrpno pričakujejo nove nadobudne ideje mladih ustvarjalcev. "V lanskem letu je na natečaj prispelo več kot 450 risb pokala za Planico 7. Visoka številka potrjuje, da je naša spodbuda k ustvarjanju med otroki in njihovimi skrbniki dobro sprejeta. Podobe, ki smo jih prejeli z natečajem, pa kažejo, da otroška domišljija resnično ne pozna meja. Zato se že veselim letošnjih idej za izdelavo pokala, ki jih bodo oddali mladi ustvarjalci iz vse Slovenije," je še dodala.

Del tradicionalne akcije Otroci Triglava v Planici Čeprav je natečaj Ustvari pokal za Planico 7 letos organiziran tretjič zapored, je povezanost Skupine Triglav s Planico precej daljša. Ta je slovenskemu športnemu prazniku zvesta že vse od leta 1968, pri čemer z akcijo Otroci Triglava v Planici ogled kvalifikacijskih tekem že skoraj pol stoletja omogoča najmlajšim navijačem iz različnih lokalnih in socialnih okolij. Do danes je tako v dolino pod Poncami Triglav popeljal že skoraj 113 tisoč otrok s spremljevalci. Več tisoč otrokom pa bo nepozabno doživetje omogočil tudi letos.

Več:

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA TRIGLAV.