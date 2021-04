Klemen Vidmar in Jošt Klančar pobrala smetano na Voglu

Pretekli konec tedna so se v snežnem parku na smučišču Vogel, kjer so pogoji za trening še vedno odlični, za naslove državnih prvakov pomerili smučarji prostega sloga in tako sklenili tekmovalno sezono 2020/21, ki jo je v veliki meri krojila pandemija Covid-19.

Tekmovanja so potekala za mladince in člane v disciplinah skoki prostega sloga (big air) in snežni park (slopestyle). Naslov državnega prvaka v članski kategoriji sta osvojila Klemen Vidmar (SD 1080) v disciplini skoki in Jošt Klančar (SAK Kranj) v disciplini snežni park in s tem pokazala, da so uvrstitve s preteklega mladinskega svetovnega prvenstva 2021, kot tudi zadnjega državnega prvenstva rezultat kakovostnega in načrtnega dela smučarjev prostega sloga.

Vidmar in Klančar sta premoč pokazala tudi v mladinski konkurenci.

"Preteklo sezono kljub razmeram ocenjujemo kot zelo uspešno, a naši načrti so že usmerjeni v delo za sezono 2021/22," so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Rezultati: Skoki (člani):

1. Klemen Vidmar (SD 1080)

2. Jošt Klančar (SAK Kranj)

3. Žiga Kovačič (SD 1080)

… Snežni park (člani):

1. Jošt Klančar (SAK Kranj)

2. Klemen Vidmar (SD 1080)

3. Žiga Kovačič (SD 1080)

… Skoki (mladinci):

1. Jošt Klančar (SAK Kranj)

2. Klemen Vidmar (SD 1080)

3. Žad Brajović (SD 1080)

… Snežni park (mladinci):

1. Klemen Vidmar (SD 1080)

2. Jošt Klančar (SAK Kranj)

3. Žad Brajović (SD 1080)

…

