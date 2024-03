Kdo so največji zaslužkarji?

Moška sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se je na Solnograškem v Avstriji končala tako, kot se je začela, z odpovedjo tekme. Moški veleslalom 29. oktobra v Söldnu je odpadel zaradi slabega vremena, vreme pa je bilo tudi vzrok odpovedi zadnjega moškega smuka.

Minula sezona bo tako ostala v spominu zapisana tudi kot sezona, v kateri so bili prisiljeni organizatorji odpovedati rekordno število tekem. Odpovedali so jih kar 20, 12 moških in osem ženskih, od tega so jih lahko šest izpeljali na drugih lokacijah, 14 tekem, osem moških in šest ženskih, niso nadomestili.

Pretoplo vreme je odplaknilo tudi 63. Pokal Vitranc v Kranjski Gori. Zato pa so na isti progi januarja le spravili pod streho Zlato lisico, kljub prav tako neprijaznemu vremenu.

Sezona je minila tudi v znamenju poškodb najboljših smučarjev. Na tem seznamu so se znašli Američanka Mikaela Shiffrin, Avstrijec Marco Schwarz, Švicarka Wendy Holdener, Francoz Alexis Pinturault, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, Slovakinja Petra Vlhova, Švicarka Corinne Suter in Italijanki Sofia Goggia in Elena Curtoni.

Aleksander Aamodt Kilde se je grdo poškodoval v Wengnu. Foto: Guliverimage

Moški so tekmovali na 35 tekmah, ženske na 39. Pri moških Švicarji niso le na vrhu slalomskega seznama. Po tekmah se je največkrat slišala švicarska nacionalna himna. Švicarski smučarji so zmagali na 18 tekmah, od tega je na 13 tekmah slavil izjemni Odermatt, ki je konkurenci pustil drobtinice.

Odermatt pospravil štiri globuse

Odermatt je sezono končal s štirimi globusi, velikim za skupno zmago ter tremi malimi za osvojene posebne seštevke v razvrstitvah superveleslaloma, veleslaloma in prvič v karieri tudi smuka.

Zadnji alpski smučar, ki je osvojil štiri kristalne globuse svetovnega pokala v eni sezoni, je bil avstrijski as Hermann Maier v sezonah 1999/2000 in 2001/01, ko je v obeh sezonah osvojil skupni seštevek ter prav tako seštevke veleslaloma, superveleslaloma in smuka.

Odermatt je postal tudi prvi švicarski smučar, ki mu je to uspelo po Pirminu Zurbriggnu, ki je blestel v sezoni 1986/87. Ta podvig je kot prvi dosegel Francoz Jean-Claude Killy.

Avstrijec Manuel Feller je osvojil slalomski globus. Foto: Reuters

Zaradi odpovedi zadnje tekme ni popravil lastnega mejnika po številu osvojenih točk v eni sezoni. Odermatt je lansko sezono 2022/23 kot prvi moški končal z zbranimi 2042 točkami, letos se je njegovo kopičenje točk ustavilo pri številki 1947.

Avstrijec Manuel Feller je osvojil slalomski globus, Odermatt namreč ne tekmuje le v slalomu.

Odermatt je popolno prevlado potrdil tudi na denarni lestvici. Z osvojenimi 810.000 švicarskimi franki (834.000 evri) je za več kot dvakrat presegel francoskega izzivalca Cypriena Sarrazina.

Pri ženskah prevlada Švicarke in Američanke

Pri ženskah razmere niso bile tako enoznačne. Lara Gut-Behrami je zbrala 591.151 evrov, druga Mikaela Shiffrin pa 573.443 evrov. Shiffrinova, ki je izpustila poldrugi mesec sezone zaradi poškodbe, je zmagala na devetih tekmah, Gut-Behramijeva na osmih. Švicarka je osvojila veliki kristalni globus in dva mala - veleslalomskega in superveleslalomskega, Shiffrinovi je pripadel slalomski seštevek, Avstrijki Cornelii Hütter pa smukaški. Avstrijke so osvojili tudi pokal narodov pred Švicarkami.

Lara Gut-Behrami je zbrala 591.151 evrov. Foto: Guliverimage

Najboljša Slovenca v minuli sezoni sta bila Žan Kranjec in Ilka Štuhec. Kranjec je bil tretji na treh veleslalomih, Štuhčeva je bila enkrat na stopničkah, druga je bila na zadnjem smuku sezone.

Kranjec (25.) je z nagradami osvojil 63.161 evrov, Štuhčeva (27.) 49.880 evrov. Kranjec je v veleslalomskem seštevku sezono končal kot peti najboljši, Ilka tuhec pa kot osma najboljša v smukaškem seštevku.

