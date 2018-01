Kamil Stoch in slovenski skakalci za zgodovino

Novoletna turneja, Bischofshofen

Poljski skakalec Kamil Stoch je kot drugi skakalec v zgodovini na eni turneji zmagal na vseh štirih prizoriščih in se drugič zapored visoko v zrak dvignil zlatega orla. Peter Prevc se je uvrstil med deseterico, trije skakalci so prišli do točk na vseh tekmah turneje, v Bischofshofnu pa je kar šest slovenskih skakalcev skočilo med dobitnike točke, kar se je zgodilo prvič.

Pred zadnjo postojanko novoletne turneje je bilo v zraku le eno vprašanje. Ali bo Poljak Kamil Stoch zmagal tudi v Bischofshofnu in v eni zimi zmagal na vseh štirih tekmah? Že po prvi seriji je vodil, tudi v drugo pa zdržal vse napade in postal veliki kralj.

Po Svenu Hannawaldu je zdaj drugi skakalec, ki se lahko pohvali s pokrom zmag. Zgodovinskega dosežka, povrhu vsega je drugič zapored osvojil novoletno turnejo, se je razveselil pred številnimi poljskimi navijači, ki so pripotovali v ta del Avstrije. Slovenski novinarji smo nekako podoživeli uspeh Petra Prevca, ki je pred dvema letoma pred štiri tisoč slovenskimi navijači visoko v zrak dvignil zlatega orla.

Slovenski novinarji so podoživeli uspeh Petra Prevca. Foto: Sportida

Prevc lahko pozitivno zre proti Kulmu

Peter je bil v soboto tudi najboljši slovenski skakalec. Uvrstil se je med deseterico najboljših. V splošnem se mu turneja ni izšla po načrtih, saj je dosegel najslabšo uvrstitev, a je naredil določen napredek in lahko z optimizmom zre proti poletom, ki sledijo.

"Z rezultati sem zadovoljen. Mislil sem, da bom po pristanku druge serije bolj v ozadju, vendar so bili metri še kar spodbudni. Me je pa nekoliko zabolelo, ker sem bil pri drugem skoku nekoliko pozen in me ni odneslo. Nisem naredil takšnega skoka kot v prvi seriji," je današnja skoka pokomentiral najstarejši od bratov Prevc.

Damjan izpolnil cilj, po koncu bil vidno utrujen

Sicer pa so slovenski skakalci spisali zgodovinski trenutek, potem ko se jih je kar šest uvrstilo med najboljšo trideseterico. Jernej Damjan je s 17. mestom osvojil skupno deseto mesto na turneji in bil najboljši Slovenec. Prvič v karieri mu je uspel podvig, da se je na vseh štirih postojankah uvrstil v drugo serijo in zaradi tega, čeprav utrujen, zapušča turnejo vidno zadovoljen.

Jernej Damjan ni bil zadovoljen s prvim skokom, a je vesel, da mu je na turneji uspel podvig in se na vseh štirih postojankah uvrstil med dobitnike točk, kar mu pred tem še ni uspelo. Foto: Sportida

"Izpolnil sem cilj. S tako slabima skokoma, kot sem mju naredil danes, sem osvojil 17. mesto, zato sem lahko več kot zadovoljen. V prvi seriji sem naredil napako in mi je 'vse dol padlo'. Danes nisem bil pravi Jernej. Komaj čakam naslednje štiri dni, da se nekoliko spočijem," je povedal najboljši slovenski mož na turneji.

Na vseh štirih prizoriščih sta se med dobitnike točke zavihtela še mladeniča Timi Zajc in Žiga Jelar (na sliki). Foto: Sportida

Mladeniča, ki sta prestala poseben preizkus

Tako kot Damjan sta se na vseh štirih prizoriščih med dobitnike točke zavihtela še mladeniča Timi Zajc in Žiga Jelar, kar je velika spodbuda za nadaljnje delo. Za neizkušene skakalce ima ta dosežek ob tako zgoščenem urniku še toliko večjo težo.

Anže Semenič in Domen Prevc sta bila še preostala člana slovenske skakalne flote, ki sta v Bischofshofnu skakala obakrat.

"Čestitke Petru za deseterico. V finalu prav tako še nismo imeli šest skakalcev. Čestital bi Jerneju. Prvič v karieri je zdržal v točkah na vseh tekmah in na koncu zasedel deseto mesto. Prav tako čestitke mladima Timiju in Žigi, da sta zdržala vseh osem skokov. Odlično," je po zadnji postojanki povedal glavni trener Goran Janus.

Karavana se bo zdaj selila na drugo avstrijsko prizorišče. Prihodnji teden bodo namreč poleti na Kulmu, čez 14 dni pa bo v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v poletih.

Izidi: 1. Kamil Stoch (Pol) 275,6 (132,5/137,0) 2. Anders Fannemel (Nor) 272,4 (130,0/139,0) 3. Andreas Wellinger (Nem) 270,5 (129,0/139,5) 4. Stefan Kraft (Avt) 268,6 (130,5/135,5) 5. Robert Johansson (Nor) 268,2 (127,0/140,0) 6. Andreas Stjernen (Nor) 267,2 (129,5/138,5) 7. Junširo Kobajaši (Jap) 255,4 (126,5/134,5) 8. Peter Prevc (Slo) 253,8 (127,5/131,5) 9. Dawid Kubacki (Pol) 253,3 (132,0/127,5) 10. Markus Eisenbichler (Nem) 244,5 (126,5/129,0) ... 17. Jernej Damjan (Slo) 229,9 (122,5/124,5) 21. Žiga Jelar (Slo) 221,4 (117,5/127,0) 27. Timi Zajc (Slp) 218,3 (126,0/118,5) 29. Domen Prevc (Slo) 199,8 (122,5/114,0) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Kamil Stoch (Pol) 723 točk 2. Richard Freitag (Nem) 711 3. Andreas Wellinger (Nem) 569 4. Daniel-Andre Tande (Nor) 485 5. Junširo Kobajaši (Jap) 410 6. Stefan Kraft (Avt) 399 7. Anders Fannemel (Nor) 360 8. Johann Andre Forfang (Nor) 352 9. Markus Eisenbichler (Nem) 312 10. Robert Johansson (Nor) 294 ... 12. Jernej Damjan (Slo) 274 18. Peter Prevc (Slo) 160 24. Tilen Bartol (Slo) 88 25. Anže Semenič (Slo) 77 28. Timi Zajc (Slo) 70 36. Žiga Jelar (Slo) 36 44. Domen Prevc (Slo) 7 45. Nejc Dežman (Slo) 6 STA