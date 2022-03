Kako huda je poškodba Mete Hrovat?

"K sreči ni nič zlomljenega, tudi vezi so ostale nepoškodovane. Sem pa dobila močan udarec v kost na desni nogi, zato moram počivati teden dni. Po tem me čaka tri tedne rehabilitacije in vrnitev na sneg," je preko Smučarske zveze Slovenije sporočila Meta Hrovat, ki je včeraj v drugi vožnji veleslaloma v Lenzerheideju naredila napako in zajela vratca, grdo padla in obležala v snegu.

Kot je še dodala, je sezona zanjo končana, se pa že veseli spomladanskih treningov na snegu.

Preberite še: